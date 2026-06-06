【好きなお天気キャスター】悲願達成のガチャピン、唯一無二の存在だからこその伝える力「毎日ワクワクする天気を」 木原実との意外な関係も明かす
“永遠の5歳”が「好きなお天気キャスター」としてトップに立った。5月22日にオリコンニュースが発表した『第22回 好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング』で、これまで3年連続（2023、24、25年）で2位だったガチャピンが、悲願の1位に。20年の『Live News イット！』（フジテレビ系）出演開始以来、“親しみやすさ”を大きな武器に、お天気キャスターとして経験を積み上げてきた。1973年の幼児教育番組『ひらけ！ポンキッキ』で登場して以来、53年間にわたって愛されてきたガチャピンが、初の栄冠に対する受け止め、さまざまな分野に挑戦を続ける原動力を語った。
【動画】超貴重！ガチャピンの“肉声”インタビューの様子
■キャスター就任から6年で悲願…ランキングを「実は、毎年チェックしていました（笑）」
――「第22回 好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング」での1位獲得おめでとうございます。2020年の「お天気キャスター」就任以来、初の栄冠に輝いた今の率直な感想を教えてください。
【ガチャピン】実はね…毎年チェックしていました（笑）。「木原（実）さんすごいなぁ」とか「天達（武史）さんさすがだな」とかね。「蓬莱（大介）さん人気だよね」って思っていたの。僕もね、いつか、いつか1位になりたいなと思っていたら、2023年に2位になれてね。『イット！』のみんなと、大喜びしたのを覚えています。
そして今年1位と聞いて、もううれしすぎて、うれしすぎて。本当に言葉が出なかったよ。本当に応援してくれたみんなありがとう。僕ね、1位になったよ。いえーい！
――約6年前に『Live News イット！』に「お天気キャスター」としての出演は、どのような経緯で決まったのですか？
【ガチャピン】昔から僕は天気には興味があったのね。だから、お天気ワークショップとかにも参加したことがあるの。それを知った『イット！』が、テレビを見ているみんなが毎日の天気と気象災害への備えに、僕を通して興味持ってくれたらいいなと思ってくれたみたいで、声が掛かったと聞きました。
――声を掛けてもらった時はどんな気持ちでしたか？
【ガチャピン】声をかけてもらった時はね、お天気を伝えるって今までやったこともなかったから、正直ドキドキしました。それでもね、それ以上にうれしかったなぁ。
■ガチャピンだから伝えられること 「みんなの暮らしのため」のお天気ニュース
――この1年間特に意識して取り組んだことはありますか？
【ガチャピン】意識していることは、みんなと楽しく、元気に天気をお伝えすることかな。
――今回、ガチャピンに投票された方からは「子どもが天気予報やニュースを見るきっかけになりやすい」「ガチャピンの声が昔から変わらないので安心する」といった声が届きました。こうした視聴者の思いを聞いて、どう感じていますか？
【ガチャピン】ちょっと…きっかけだなんて（笑）。とってもうれしいです！それにね、僕の声で安心するだなんて…ちょっと照れちゃいます。はい。じゃあ、「明日の天気はこちらです！」はい、どうも！
――天気予報を伝える際、どのようなことを心がけていますか？
【ガチャピン】これはね、初めから心がけていることなんだけど、「見てくれているみんなへ毎日ワクワクする天気をお届けする！」です。
――「お天気ニュース」の重要性をどう感じていますか？
【ガチャピン】お天気ニュースって、洗濯とか外出、旅行の準備とかだけじゃなくて、台風やね、大雨とか強風とか大雪とかの災害から、自分を守ることにも役立っているんだよね。
なので、朝、昼、夜と空を見上げているとね、「いい天気になるよ！」とか「元気でいこうよ！」とか、「そろそろ、雨が降るから傘を持って行ってね！」「この先危ない天気になるから要注意だよ！とか、お空からメッセージをもらうの。それをみんなの暮らしのためにお知らせするっていうのがお天気ニュースなんだと思います。
■V４の木原実からは大きな刺激「意識しています」 ムック、矢澤剛の支えに感謝も
――今回のニュースをムックには伝えましたか？
【ガチャピン】僕がね、オリコンニュースを見て、ひとりで「ああっ！」って驚いていたんだよね。そしたら「ガチャピン。大変ですぞ！」ってもう目をぐるぐる回しながらムックが急に走ってきてさ。僕が伝える前に知っていましたし、大興奮していました（笑）。
――ムックも気にしていてくれていたんですね。
【ガチャピン】ムックはいつも僕のこと考えてくれています。大好き！
――また『イット！』でコンビを組む矢澤剛さんには、今回の結果を伝えましたか？
【ガチャピン】もう、すぐに伝えました（笑）。2位の時もね、とっても喜んでくれたけども、今回はさらに喜んでくれたし、「おめでとう！」って言ってくれました。本当にうれしかったよ。ふふふ。
――矢澤さんは、ガチャピンにとってどんな存在ですか？
【ガチャピン】大切なお友達だよ。矢澤さんがいるから、天気を楽しく伝えられるし、隣にいつもいてくれるから、お天気中継の時に安心できます。
――過去4年、同ランキングでは木原実さんが4連覇を果たしていました。昨年はライバルとしてガチャピンの名前を挙げていました。
【ガチャピン】ほんとに、そんな、いやいやいやいや！ライバルなんて、僕、まだまだですから。でもね、木原さんは昔からとても仲良しなお友達です。
――お天気を伝える上で、木原さんから学んでいることはありますか？
【ガチャピン】木原さんのお天気予報ってね、すごくわかりやすいんだよ。木原さんっていつも、ほんとに元気いっぱいで、会う人みんなが笑顔になるの。それって、僕が心がけている、「ワクワクする天気を伝える」ってこと。大切なことを木原さんはやっているんです。ということで、実は天気中継の時、木原さんをちょっと意識しています。「そらジロー！」って。なんちゃって（笑）。
――ガチャピンと言えば、どんなことにも果敢にチャレンジしていく姿が印象的です。今回のキャスターとしての栄冠も、そんな挑戦の賜物だと思います。こうしたチャレンジ精神の強さ、衰えない興味関心の源を教えてください。
【ガチャピン】まず、チャレンジは僕1人じゃできないの。これはね、いつも近くでムックが応援してくれたからできました。お天気キャスターを頑張れたのも、ムックやテレビを見て応援してくれたみんなのおかげ。そしていつもスタジオや中継場所で支えてくれた『イット！』のみんながいたからです。だから僕の強さは、応援してくれるみんながいてくれることです。
でね、興味関心は僕よりムックの方がすごいです。あのね「ガチャピン、これチャレンジしてみたらどうですかって」て、いろいろ教えてくれんの。で、それを聞いて、こうやってみようとか、チャレンジしてみようって毎回思うの。
――ということは今回の1位もムックの後押しがあったからですね。
【ガチャピン】本当その通り。ムックがなかったらできないよ、これは。いつもムックに感謝しているよ。「ムックありがとね！」って。
――今後の抱負も踏まえ、視聴者にメッセージをお願いします。
【ガチャピン】みんな、応援してくれてどうもありがとう。みんなのおかげで「好きなお天気キャスターランキング」で1位になりました。やったー！
これからも毎日ワクワクする天気をお届けできるように、『イット！』の「やざピン天気」で矢澤気象予報士と一緒に頑張ります。皆さん、引き続きよろしくね！
■キャスター就任から6年で悲願…ランキングを「実は、毎年チェックしていました（笑）」
――「第22回 好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング」での1位獲得おめでとうございます。2020年の「お天気キャスター」就任以来、初の栄冠に輝いた今の率直な感想を教えてください。
【ガチャピン】実はね…毎年チェックしていました（笑）。「木原（実）さんすごいなぁ」とか「天達（武史）さんさすがだな」とかね。「蓬莱（大介）さん人気だよね」って思っていたの。僕もね、いつか、いつか1位になりたいなと思っていたら、2023年に2位になれてね。『イット！』のみんなと、大喜びしたのを覚えています。
そして今年1位と聞いて、もううれしすぎて、うれしすぎて。本当に言葉が出なかったよ。本当に応援してくれたみんなありがとう。僕ね、1位になったよ。いえーい！
――約6年前に『Live News イット！』に「お天気キャスター」としての出演は、どのような経緯で決まったのですか？
【ガチャピン】昔から僕は天気には興味があったのね。だから、お天気ワークショップとかにも参加したことがあるの。それを知った『イット！』が、テレビを見ているみんなが毎日の天気と気象災害への備えに、僕を通して興味持ってくれたらいいなと思ってくれたみたいで、声が掛かったと聞きました。
――声を掛けてもらった時はどんな気持ちでしたか？
【ガチャピン】声をかけてもらった時はね、お天気を伝えるって今までやったこともなかったから、正直ドキドキしました。それでもね、それ以上にうれしかったなぁ。
■ガチャピンだから伝えられること 「みんなの暮らしのため」のお天気ニュース
――この1年間特に意識して取り組んだことはありますか？
【ガチャピン】意識していることは、みんなと楽しく、元気に天気をお伝えすることかな。
――今回、ガチャピンに投票された方からは「子どもが天気予報やニュースを見るきっかけになりやすい」「ガチャピンの声が昔から変わらないので安心する」といった声が届きました。こうした視聴者の思いを聞いて、どう感じていますか？
【ガチャピン】ちょっと…きっかけだなんて（笑）。とってもうれしいです！それにね、僕の声で安心するだなんて…ちょっと照れちゃいます。はい。じゃあ、「明日の天気はこちらです！」はい、どうも！
――天気予報を伝える際、どのようなことを心がけていますか？
【ガチャピン】これはね、初めから心がけていることなんだけど、「見てくれているみんなへ毎日ワクワクする天気をお届けする！」です。
――「お天気ニュース」の重要性をどう感じていますか？
【ガチャピン】お天気ニュースって、洗濯とか外出、旅行の準備とかだけじゃなくて、台風やね、大雨とか強風とか大雪とかの災害から、自分を守ることにも役立っているんだよね。
なので、朝、昼、夜と空を見上げているとね、「いい天気になるよ！」とか「元気でいこうよ！」とか、「そろそろ、雨が降るから傘を持って行ってね！」「この先危ない天気になるから要注意だよ！とか、お空からメッセージをもらうの。それをみんなの暮らしのためにお知らせするっていうのがお天気ニュースなんだと思います。
■V４の木原実からは大きな刺激「意識しています」 ムック、矢澤剛の支えに感謝も
――今回のニュースをムックには伝えましたか？
【ガチャピン】僕がね、オリコンニュースを見て、ひとりで「ああっ！」って驚いていたんだよね。そしたら「ガチャピン。大変ですぞ！」ってもう目をぐるぐる回しながらムックが急に走ってきてさ。僕が伝える前に知っていましたし、大興奮していました（笑）。
――ムックも気にしていてくれていたんですね。
【ガチャピン】ムックはいつも僕のこと考えてくれています。大好き！
――また『イット！』でコンビを組む矢澤剛さんには、今回の結果を伝えましたか？
【ガチャピン】もう、すぐに伝えました（笑）。2位の時もね、とっても喜んでくれたけども、今回はさらに喜んでくれたし、「おめでとう！」って言ってくれました。本当にうれしかったよ。ふふふ。
――矢澤さんは、ガチャピンにとってどんな存在ですか？
【ガチャピン】大切なお友達だよ。矢澤さんがいるから、天気を楽しく伝えられるし、隣にいつもいてくれるから、お天気中継の時に安心できます。
――過去4年、同ランキングでは木原実さんが4連覇を果たしていました。昨年はライバルとしてガチャピンの名前を挙げていました。
【ガチャピン】ほんとに、そんな、いやいやいやいや！ライバルなんて、僕、まだまだですから。でもね、木原さんは昔からとても仲良しなお友達です。
――お天気を伝える上で、木原さんから学んでいることはありますか？
【ガチャピン】木原さんのお天気予報ってね、すごくわかりやすいんだよ。木原さんっていつも、ほんとに元気いっぱいで、会う人みんなが笑顔になるの。それって、僕が心がけている、「ワクワクする天気を伝える」ってこと。大切なことを木原さんはやっているんです。ということで、実は天気中継の時、木原さんをちょっと意識しています。「そらジロー！」って。なんちゃって（笑）。
――ガチャピンと言えば、どんなことにも果敢にチャレンジしていく姿が印象的です。今回のキャスターとしての栄冠も、そんな挑戦の賜物だと思います。こうしたチャレンジ精神の強さ、衰えない興味関心の源を教えてください。
【ガチャピン】まず、チャレンジは僕1人じゃできないの。これはね、いつも近くでムックが応援してくれたからできました。お天気キャスターを頑張れたのも、ムックやテレビを見て応援してくれたみんなのおかげ。そしていつもスタジオや中継場所で支えてくれた『イット！』のみんながいたからです。だから僕の強さは、応援してくれるみんながいてくれることです。
でね、興味関心は僕よりムックの方がすごいです。あのね「ガチャピン、これチャレンジしてみたらどうですかって」て、いろいろ教えてくれんの。で、それを聞いて、こうやってみようとか、チャレンジしてみようって毎回思うの。
――ということは今回の1位もムックの後押しがあったからですね。
【ガチャピン】本当その通り。ムックがなかったらできないよ、これは。いつもムックに感謝しているよ。「ムックありがとね！」って。
――今後の抱負も踏まえ、視聴者にメッセージをお願いします。
【ガチャピン】みんな、応援してくれてどうもありがとう。みんなのおかげで「好きなお天気キャスターランキング」で1位になりました。やったー！
これからも毎日ワクワクする天気をお届けできるように、『イット！』の「やざピン天気」で矢澤気象予報士と一緒に頑張ります。皆さん、引き続きよろしくね！