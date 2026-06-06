「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

阪神が大勝で連敗を３で止め、甲子園での連敗も５でストップした。先発・高橋遥人投手は７回６安打１失点１０奪三振で開幕から無傷の７連勝。打線は五回に佐藤輝明内野手の右中間への２点適時二塁打で先制すると、六回に熊谷、立石の適時打で加点するなど計１０安打８得点。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は六回無死一塁、打者伏見の場面で仕掛けたエンドランで一塁走者・高寺が遊撃へのボテボテのゴロの間に一気に三塁へ進んだ走塁を「チームに勢いをつけるプレー」と絶賛した。

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高寺選手の瞬時の判断力に成長を感じました。六回無死の場面で一走でした。伏見選手の遊ゴロの間にエンドランで一気に三塁へ行きました。走りながら遊撃手の体勢や打球などをとっさに判断できていました。勇気のある走塁だったし、チームに勢いをつけるプレーだったと思います。あれがなければ、熊谷選手のタイムリーも出なかったかもしれない。自分の自信にもなるでしょうし、本当に大きかったと思います。

高橋投手は六回までは問題なかったと思います。七回に４者連続で安打を打たれて、なおも満塁のピンチでしたが、最少失点で切り抜けたのはさすがでした。打ち取った３人には決め球にツーシームを選択しました。カウントが悪くなっても、伏見捕手と意思の疎通もあっただろうし、自信のある球種を選び、低めに投げられる技術があるから勝ち続けられるのだと思います。打者の内外角の両方にストレートを投げ分けられる投手もなかなかいないと思います。

四回の熊谷選手の守備も良かったですね。平良選手の二遊間に抜けそうなゴロを捕って、素早く送球して。セーフにはなりましたが、ああいう体を張ってくれたプレーは投手も勇気づけられますから。チーム全体が一つになって戦って勝った試合だったと思います。