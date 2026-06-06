開催：2026.6.6

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 3 - 18 [ジャイアンツ]

MLBの試合が6日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとジャイアンツが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。

1回表、4番 ウィリー・アダメス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 CHC 0-2 SF

4回表、7番 マット・チャプマン 2球目を打ってセンターへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 CHC 0-6 SF、1番 ケイシー・シュミット 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 CHC 0-8 SF

5回表、7番 マット・チャプマン 6球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 CHC 0-9 SF

6回表、2番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 CHC 0-10 SF、3番 ルイス・アラエス 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 CHC 0-11 SF、4番 ウィリー・アダメス 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 CHC 0-13 SF、7番 マット・チャプマン 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでジャイアンツ得点 CHC 0-16 SF

6回裏、6番 カーソン・ケリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-16 SF

8回裏、4番 鈴木誠也 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 2-16 SF、8番 ミゲル・アマヤ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 3-16 SF

9回表、9番 ジョナ・コックス 初球を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 CHC 3-17 SF、1番 ケイシー・シュミット 初球を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 CHC 3-18 SF

試合は3対18でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで4勝6敗0S。負け投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで3勝3敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で1打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.247となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 07:22:11 更新