「全国住みたい街ランキング」横浜・福岡・札幌がTOP3にランクイン 東京は「港区」が5位に
ウェイブダッシュが運営する地域応援サイト「生活ガイド.com」は5月28日、「全国住みたい街ランキング2026」を発表した。
【画像】港区5位、世田谷区は7位…「全国住みたい街ランキング2026」TOP10
TOP3は横浜市が1位、福岡市が2位、札幌市が3位で前回の2025年同様となった。東京都では港区が5位、世田谷区が7位に入った。
昨年発表からの順位変動は、世田谷区がTOP5圏外にランクダウン（4位→7位）し、大阪市がランクアップ（6位→4位）。また同じく近畿圏を代表する街である京都市が前回はTOP10圏外であったが、再び圏内に返り咲いた（13位→9位）。
■全国住みたい街ランキング2026 TOP5
※（）内は前年順位
1位（1位）：横浜市＜神奈川県＞
2位（2位）：福岡市＜福岡県＞
3位（3位）：札幌市＜北海道＞
4位（6位）：大阪市＜大阪府＞
5位（5位）：港区＜東京都＞
※ウェイブダッシュ「生活ガイド.com」調べ
【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間： 2025年4月1日〜2026年3月31日
調査対象：生活ガイド.com会員12,789人
【画像】港区5位、世田谷区は7位…「全国住みたい街ランキング2026」TOP10
TOP3は横浜市が1位、福岡市が2位、札幌市が3位で前回の2025年同様となった。東京都では港区が5位、世田谷区が7位に入った。
昨年発表からの順位変動は、世田谷区がTOP5圏外にランクダウン（4位→7位）し、大阪市がランクアップ（6位→4位）。また同じく近畿圏を代表する街である京都市が前回はTOP10圏外であったが、再び圏内に返り咲いた（13位→9位）。
※（）内は前年順位
1位（1位）：横浜市＜神奈川県＞
2位（2位）：福岡市＜福岡県＞
3位（3位）：札幌市＜北海道＞
4位（6位）：大阪市＜大阪府＞
5位（5位）：港区＜東京都＞
※ウェイブダッシュ「生活ガイド.com」調べ
【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間： 2025年4月1日〜2026年3月31日
調査対象：生活ガイド.com会員12,789人