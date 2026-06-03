５月３１日をもって活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の櫻井翔（４４）が、７月４日に生放送される日本テレビ系大型音楽特番「ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ ＤＡＹ」（後１時半）の総合司会を１４年連続で務めることが５日、分かった。

千葉・幕張メッセで開催される夏恒例の音楽の祭典。昨年から１時間半拡大し、約９時間半の生放送となる。総勢６０組を超えるアーティスト（後日発表）が出演する。

１４年連続の大役に、櫻井は「昨年より放送時間もさらに長くなり、例年以上にたくさんの音楽とパフォーマンスをお届けできることを、今から楽しみにしています」と胸を躍らせる。「毎年、“夏のはじまり”のような番組になったらいいなと思いながらやっています。今年も豪華なアーティストの皆さんとともに、熱量のある時間を届けられたら」と気合十分だ。

今年のテーマは「音楽の物語」。番組を通じて新たな音楽との出会いや、時代を超える名曲の魅力を届ける。「視聴者の皆さんにも『この曲を聴いていた頃、こんなことがあったな』とか、それぞれの思い出や物語があると思っています。アーティストの方々が届ける物語と、観（み）てくださる皆さん自身の物語を、この番組が結ぶ存在になれたら」と願いを込めた。

櫻井は「幅広い世代のアーティストの皆さんに出演していただきます」と予告。約９時間半の長丁場となることから「全部見ていただけたらうれしいですが、どのタイミングから見始めても楽しめる番組になっていると思います。生放送ならではのライブ感を楽しんで」と呼びかけた。

〇…番組テーマにちなみ、自身の思い出深い楽曲に、シブがき隊の人気曲「スシ食いねェ！」を挙げた。「初めてテレビに出て踊った曲。当時学校に芸能活動のことを伝えていなくて、会社には『カメラに映らない場所で踊らせてください』と、すごく不思議なお願いをしていました」と笑って告白。「オンエアまでには学校にもきちんと話しましたが、すごく印象に残っています」と懐かしんだ。