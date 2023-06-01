WEST．神山智洋（32）が主演する連続ドラマ「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」が、7月4日から東海テレビ・フジテレビ系（土曜午後11時40分、全10話予定）で放送されることが5日、分かった。昨年「Lemino」で配信され、視聴者の好評を受けて地上波放送が決定した。

神山演じる天才フレンチシェフ・翔太と、Travis Japan中村海人（29）演じる、優れた味覚を持つ元僧侶・輝元という異色なコンビが織りなすグルメドラマ。25年4月期に放送された前作の続編で、舞台を寺の境内から大都会・横浜へ移し、さまざまな問題を抱える人々を心温まる料理と説法で癒やしていくいく。

シーズン2ではバディの成長が大きなテーマとして描かれ、深夜の飯テロシーンもパワーアップ。主演の神山は“再開店”に「心からうれしく思います」と喜び、視聴者へ向けて「翌日の献立に取り入れていただければ」と提案した。相方を演じる中村は「新天地でどのような屋台を開いていくのか、そして、2人は仲良くできるのか！（笑い）そこが一番の見どころだと思います」と挙げた。剛力彩芽（33）、B＆ZAI矢花黎（25）らも出演。