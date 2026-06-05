栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した事件で、警察庁は５日、強盗殺人容疑で公開手配中の住所・職業不詳、益田和彦容疑者（４８）について、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配した。

捜査関係者によると、益田容疑者は事件の主導役とみられ、警察庁は５日にＩＣＰＯに対し、身柄の拘束を求める「赤手配」を要請した。ＩＣＰＯはホームページに益田容疑者の顔写真を公開し、佐賀市出身で身長１メートル６２、左前腕に３センチ未満のやけどの痕があるなどと特徴を記載した。

事件は５月１４日朝に発生。益田容疑者は秘匿性の高い通信アプリで、現場の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（２８）に事件を持ちかけたり、凶器のバールを用意したりした疑いがある。

益田容疑者は事件３日後の１７日、成田空港から出国した。中国経由でカンボジアに入国後、東南アジアの別の国に渡ったとの情報がある。東南アジアには匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））の拠点があり、警察は現地当局と連携を強化して行方を追っている。

外務省は益田容疑者への旅券返納命令を出しており、今月２４日の期限までに応じなければ旅券が失効することになっている。