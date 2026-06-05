「巨人８−２ロッテ」（５日、東京ドーム）

巨人が４連勝で貯金６。交流戦６勝３敗で並んでいたロッテとの直接対決に先勝した。先発の井上はあとアウト１つでプロ初完封を逃したが、１１１球の初完投で５勝目を飾った。

少ない好機を確実に生かしていった。五回には２四死球で１死一、三塁を作ると、中山の犠飛で先制に成功。無安打で試合の主導権を握った。

すると六回だ。泉口、浦田の連打などで無死一、三塁とすると、佐々木がバットを折りながらも中前へ。しぶとく、大きな追加点を奪った。さらに２死満塁となって吉川が押しだしの四球を見極めると、なおも満塁で中山がフェンス直撃の走者一掃適時二塁打でこの回一挙５得点。２度の２軍降格と苦しんでいた中山が５打点と大暴れした。

投げては先発・井上が５回まで無安打投球を見せる。六回には無死から連打でピンチを招くも、１死二、三塁を無失点と踏ん張る。さらに七回にも無死一、二塁を背負ったが、ここも要所は締めて無失点。

打線の援護にも守られてテンポよくアウトを重ね、九回２死まで得点を許さず。だが、あとアウトひとつでソトに２ランを浴び、完封は逃した。