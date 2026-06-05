【入場無料】今週末のイベント5選！ 野外シネマ上映、税関庁舎の一般公開、『ピーター・パン』コラボ…
物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ない状況の中、入場料無料などのお得なイベントを賢く活用すれば、家計に負担をかけず週末を楽しく過ごせるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のお得なイベント”を5つ紹介します！
東京ガスの企業館「がすてなーに ガスの科学館」の開館20周年を記念した「20周年アニバーサリー！イベント」が開催されます。
期間中は、キャラクターのプカ・ピカ・ポカからの記念品プレゼント（各回なくなり次第終了）をはじめ、ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』とのコラボ企画として、館内にいるピーター・パンたちを探してキーワードを集める「ピーター・パンたちを探せ！ラリー」や、おりがみ工作「ピーター・パンの紙飛行機をつくろう！」などを実施。さらに、特別クイズ大会なども行われます。
・開催日時：2026年6月6日〜6月7日 9時30分〜17時（入館は16時30分まで）
・開催場所：がすてなーに ガスの科学館（東京都江東区豊洲6-1-1）
・入場料：無料
恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場にて、野外シネマイベント「PICNIC CINEMA（ピクニックシネマ）」が開催されます。人工芝エリアと大型スクリーンを備えた会場での野外シネマ上映を中心に、映画とグルメを楽しめるイベントです。
期間中は、人工芝広場での「PICNIC YOGA」（朝ヨガ・夜ヨガ）が楽しめるほか、現在注目の10店舗がフードトラックでビールに合う料理を提供する「EBISU FOODIE’S PICNIC」も同時開催します。
・「PICNIC CINEMA」開催日時：2026年6月5日〜7月5日の金・土・日曜日 19時30分〜
・今週末の上映作品：6月5日『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』、6月6日『レディ・バード』、6月7日『歩いても 歩いても』
・開催場所：恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区恵比寿4-20）センター広場、時計広場
・入場料：無料
「クイーンの塔」の愛称で親しまれる横浜税関本関の庁舎が一般公開されます。
当日は、横浜港が一望できる7階テラスや3階「旧税関長室」の特別公開をはじめ、麻薬探知犬のデモンストレーションや横浜税関音楽隊による演奏会を開催。さらに、カスタム君とのキャラクターグリーティング、こども制服の着用体験など、家族で楽しめる企画も充実しています。
・開催日時：2026年6月6日 10時〜16時（最終入場15時30分）
・開催場所：横浜税関本関庁舎（神奈川県横浜市中区海岸通1-1）
・入場料：無料（事前予約不要）
千葉開府900年を記念した「千葉開府900年記念まつり」が開催されます。ステージイベントでは、総合MCにお笑いコンビ「レインボー」を迎え、飯豊まりえさんの「千葉開府900年記念アンバサダー」就任式やトークセッションを実施。また、千葉県立幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部とアニメ『青のオーケストラ』の初コラボステージや、高木（※高ははしごだか）竜馬さんのスペシャルステージも行われます。
ほかにも、弓術や甲冑の体験ブース、2日間で約100台のキッチンカーが集結するフードエリアなど、子どもから大人まで楽しめる企画が満載です。
・開催日時：2026年6月6日 10時〜18時
・開催場所：千葉JPFドーム（千葉県千葉市中央区弁天4-1-1 千葉公園内） ※千葉公園の駐車場は終日閉鎖となるため、公共交通機関をご利用ください。
・入場料：無料
電車に親しみ、西武鉄道の事業への理解を深めることを目的とした「西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場」が開催されます。入退場フリーの会場では、7000系サステナ車両が初めて披露される展示をはじめ、トラバーサーやミニ電車の乗車体験、保守用車の展示など、さまざまな体験や展示が用意されています。
また、南側キッチンカー前の芝生部分がピクニックエリアとして開放されるほか、西武バス「きいろいバス」の展示とグッズ販売も行われます。
・開催日時：2026年6月6日 10時〜16時30分（最終入場15時）※雨天決行・荒天中止
・開催場所：武蔵丘車両検修場（埼玉県日高市台462-1）※会場と会場付近には駐車場はありません。
・入場料：無料（事前申込不要。※一部体験などは有料・事前申込制）
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
1：がすてなーに 「20周年アニバーサリー！イベント」
2：恵比寿ガーデンプレイス「PICNIC CINEMA」
3：横浜税関本関「庁舎公開」
4：千葉開府900年記念まつり
5：西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場
(文:All About 編集部)
1：がすてなーに ガスの科学館「20周年アニバーサリー！イベント」
東京ガスの企業館「がすてなーに ガスの科学館」の開館20周年を記念した「20周年アニバーサリー！イベント」が開催されます。
・開催日時：2026年6月6日〜6月7日 9時30分〜17時（入館は16時30分まで）
・開催場所：がすてなーに ガスの科学館（東京都江東区豊洲6-1-1）
・入場料：無料
2：恵比寿ガーデンプレイス「PICNIC CINEMA」
恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場にて、野外シネマイベント「PICNIC CINEMA（ピクニックシネマ）」が開催されます。人工芝エリアと大型スクリーンを備えた会場での野外シネマ上映を中心に、映画とグルメを楽しめるイベントです。
期間中は、人工芝広場での「PICNIC YOGA」（朝ヨガ・夜ヨガ）が楽しめるほか、現在注目の10店舗がフードトラックでビールに合う料理を提供する「EBISU FOODIE’S PICNIC」も同時開催します。
・「PICNIC CINEMA」開催日時：2026年6月5日〜7月5日の金・土・日曜日 19時30分〜
・今週末の上映作品：6月5日『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』、6月6日『レディ・バード』、6月7日『歩いても 歩いても』
・開催場所：恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区恵比寿4-20）センター広場、時計広場
・入場料：無料
3：横浜税関本関「庁舎公開」
「クイーンの塔」の愛称で親しまれる横浜税関本関の庁舎が一般公開されます。
当日は、横浜港が一望できる7階テラスや3階「旧税関長室」の特別公開をはじめ、麻薬探知犬のデモンストレーションや横浜税関音楽隊による演奏会を開催。さらに、カスタム君とのキャラクターグリーティング、こども制服の着用体験など、家族で楽しめる企画も充実しています。
・開催日時：2026年6月6日 10時〜16時（最終入場15時30分）
・開催場所：横浜税関本関庁舎（神奈川県横浜市中区海岸通1-1）
・入場料：無料（事前予約不要）
4：千葉開府900年記念まつり
千葉開府900年を記念した「千葉開府900年記念まつり」が開催されます。ステージイベントでは、総合MCにお笑いコンビ「レインボー」を迎え、飯豊まりえさんの「千葉開府900年記念アンバサダー」就任式やトークセッションを実施。また、千葉県立幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部とアニメ『青のオーケストラ』の初コラボステージや、高木（※高ははしごだか）竜馬さんのスペシャルステージも行われます。
ほかにも、弓術や甲冑の体験ブース、2日間で約100台のキッチンカーが集結するフードエリアなど、子どもから大人まで楽しめる企画が満載です。
・開催日時：2026年6月6日 10時〜18時
・開催場所：千葉JPFドーム（千葉県千葉市中央区弁天4-1-1 千葉公園内） ※千葉公園の駐車場は終日閉鎖となるため、公共交通機関をご利用ください。
・入場料：無料
5：西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場
電車に親しみ、西武鉄道の事業への理解を深めることを目的とした「西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場」が開催されます。入退場フリーの会場では、7000系サステナ車両が初めて披露される展示をはじめ、トラバーサーやミニ電車の乗車体験、保守用車の展示など、さまざまな体験や展示が用意されています。
また、南側キッチンカー前の芝生部分がピクニックエリアとして開放されるほか、西武バス「きいろいバス」の展示とグッズ販売も行われます。
・開催日時：2026年6月6日 10時〜16時30分（最終入場15時）※雨天決行・荒天中止
・開催場所：武蔵丘車両検修場（埼玉県日高市台462-1）※会場と会場付近には駐車場はありません。
・入場料：無料（事前申込不要。※一部体験などは有料・事前申込制）
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
1：がすてなーに 「20周年アニバーサリー！イベント」
2：恵比寿ガーデンプレイス「PICNIC CINEMA」
3：横浜税関本関「庁舎公開」
4：千葉開府900年記念まつり
5：西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場
(文:All About 編集部)