「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（５日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・河田コーチが前日４日・楽天戦での劇的なサヨナラ勝ちを振り返った。

７−７の九回２死一、二塁。楽天・西垣の暴投で二塁走者の三森が三塁を蹴って一気に本塁へ突入した。ヘッドスライディングした三森は左手を引きながら右に体を回転させるようにしてタッチをかわし、右手でホームに触れた。

“神走塁”を呼び込んだのは、三塁コーチを務める河田コーチの判断。ボールの跳ね方、打席の神里が２−２と追い込まれている状況を考えて腕を回したことを明かし、「もうここは行かさないと、みたいな雰囲気でしょ。行け行け行けって言って。あいつ（三森）も行くつもりで来てるから。非常にいいプレーでした」とうなずいた。

４日の試合後、三森は「（三塁コーチの）河田さんがすごくいい声で『行け！行け！』って言ってたんで。これは河田さんのせいにもできるんで行くか、ていう感じで行きました。すべて河田さんのおかげです」と感謝していた。

河田コーチは「あいつの技術の一つだと思うし。よくやってくれました、昨日は」と、三森のスライディング技術を称賛。ソフトバンク３連戦後、ハイレベルな外野手が揃う日本ハムとの戦いにも視線を向け、「日本ハム戦を楽しみにしてます。ああいう（際どい）タイミングに必然的になっていくんで。万波、矢沢、五十幡、みーんな肩が強いやつばっかり」と語った。