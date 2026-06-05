「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」と「ハリー・ポッター ショップ」各店舗に「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の新グッズが登場。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で描かれた、「ハリー・ポッター」の忘れられない誕生日を象徴するバースデーケーキをモチーフにしたグッズです。

さらに、スタジオツアー東京では7月31日に迎える「ハリー・ポッター」のお誕生日に合わせ、バースデーケーキのデザインをそのまま使用したミニサイズのケーキが期間限定で販売されます☆

「ハリー・ポッター」バースデーコレクション2026

発売日：2026年6月8日（月）

販売店舗：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「スタジオツアーショップ」、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂

※一部商品のみハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンにて6月7日より先行発売

2025年に人気を得た「ハリー・ポッター バースデーコレクション」に新グッズが登場。

素質のある11歳の魔法使いが入学を認められるホグワーツ魔法魔術学校。

「ハリー・ポッター」がその入学許可証を受け取ったのは11歳の誕生日でした。

「ルビウス・ハグリッド」から自分が魔法使いであることを告げられ誕生日祝いとして贈られる、スペルを間違えたピンク色のバースデーケーキ。

不格好な文字からは「ルビウス・ハグリッド」の不器用ながらも温かな優しさが感じられ、ピンクとグリーンのキュートな配色から人気も高い印象的なモチーフです。

2026年はコレクションとして初めて発売された2025年のラインナップに引き続き、アパレルや雑貨を中心に日常の中でも「ハリー・ポッター」の世界観が楽しめるグッズが展開されます☆

ハッピーバースデー Tシャツ（写真右）

価格：3,800円（税込）

クリームカラーのオーバーサイズTシャツ。

胸元には、ピンクのケーキとともに「Baked it myself, words and all.（俺の手作りだ）」という「ハリー・ポッター」にケーキを手渡した際の「ルビウス・ハグリッド」の温かな言葉が、グリーンのアイシング風刺繍で丁寧に表現されています。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ハッピーバースデー パーカー（写真左）

価格：7,500円（税込）

ケーキのアイシングを思わせる鮮やかなピンクの差し色がかわいいグリーンのパーカー。

左胸の誕生日ケーキモチーフに加え、ホグワーツからの入学許可証、そして「ルビウス・ハグリッド」が持つピンクの傘を組み合わせた刺繍が施されています。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ハッピーバースデー スピリットジャージー

価格：10,000円（税込）

「ルビウス・ハグリッド」手作りのケーキ「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」の文字が大胆にあしらわれたスピリットジャージー。

袖から肩、背中に大きくデザインされた文字と、右胸のバースデーケーキは立体感のあるパフプリントです。

ハッピーバースデー パジャマセット

価格：5,000円（税込）

一日の終わりにくつろぐ時間や、のんびり過ごす朝にもぴったりな、肌ざわりのよいパジャマセット。

バースデーケーキをはじめ、ホグワーツからの入学許可証、ピンクの傘や、ハグリッドのセリフが散りばめられたデザインです。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ハッピーバースデー グラス

価格：2,000円（税込）

「ハリー・ポッター」のバースデーケーキをモチーフにした繊細な3Dガラスオブジェが中央に配置されたグラス。

使うたび、あの映画の名シーンの記憶がよみがえる、ギフトにもぴったりのドリンクウェアです。

ハッピーバースデー カップ＆ストロー

価格：3,000円（税込）

容量たっぷりのカップはリラックスタイムやデスクワークでも大活躍間違いなし！

ストローの先端には、ケーキ型のトッパーも付属されています。

ハッピーバースデー ソックス

価格：1,500円（税込）

ふんわりとした素材のソックスは、おうち時間にぴったりのやさしい履き心地。

「ハッピーバースデー ハリー」 のメッセージとスター柄がデザインされたソックスはリラックスタイムにピッタリです。

ハッピーバースデー ヘアクリップ

価格：2,000円（税込）

「ハリー・ポッター」11歳の誕生日を象徴するケーキをモチーフにしたヘアクリップ。

まとめ髪にもアクセント使いにも活躍する一品です。

ハッピーバースデー シュシュ

価格：1,200円（税込）

「ハリー・ポッター」の誕生日を祝うモチーフから生まれたシュシュ。

グリーンで縁取られたボリューム感のあるシュシュは存在感抜群です。

ハッピーバースデー オーナメント

価格：2,000円（税込）

ケーキ型に仕上げられたガラス素材のオーナメント。

メタリックに仕上げた美しく光を反射するオーナメントは、「ハリー・ポッター」にとって忘れられない誕生日の温かい思い出を日常に届けてくれます。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ハッピーバースデー ぬいぐるみ付きエコバッグ

価格：2,000円（税込）

持ち歩きやすいクリップつきのエコバッグ。

キュートなケーキのぬいぐるみに収納された大判のバッグは「ルビウス・ハグリッド」のセリフやケーキが散りばめられたデザインです。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ハッピーバースデー 多機能ペン 6in1

価格：900円（税込）

ケーキや入学許可証、「ルビウス・ハグリッド」の持つ傘の総柄デザインを使用した多機能ペン。

6色のインク入りで、ダイアゴン横丁での買い物リスト作りもはかどります。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ハリーのバースデーケーキ

価格：800円（税込）

販売期間 2026年7月18日（土）〜31日（金）

提供店舗：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター内「フロッグカフェ」

2025年に人気を博したホールケーキが、かわいらしいミニチュアサイズで登場。

劇中で「ルビウス・ハグリッド」が手渡したシーンさながらに、リボンをかけ丁寧にラッピングされています。

特別感あふれるデザインに仕上げられた、持ち帰りできるバースデーケーキは、お土産にもぴったりです。

7月31日に迎える「ハリー・ポッター」のお誕生日をお祝いするスペシャルコレクションやバースデーケーキ。

2026年6月8日より販売が開始される「ハリー・ポッター」バースデーコレクションの紹介でした☆

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