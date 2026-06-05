日本バレーボール協会発表

日本バレーボール協会（JVA）は5日、今月6、7日に開催されるビーチバレー大会「ジャパンツアーグランドスラム グランフロント大阪大会」において、会場内での携帯電話を含む全ての機器による写真・動画撮影を全面禁止とすることを発表した。撮影機能付きスマートグラス（眼鏡）の着用、ならびに双眼鏡・オペラグラスなどを使用しての観戦も禁止事項となる。

ビーチバレー大会での観戦マナーを巡っては、撮影に関するルール厳守を呼び掛けてきたものの、一部来場者による悪質な撮影行為が確認された。先月30〜31日に愛知県・名古屋市で行われたジャパンビーチバレーボールツアー第1戦の本戦でも、観客による写真や動画の撮影、撮影機能付きスマートグラス（眼鏡）の着用、ならびに双眼鏡・オペラグラスなどを使用しての観戦が禁じられていた。

同協会は公式Xで「観戦や撮影を楽しみにされていた皆様には誠に申し訳ございませんが、出場選手が安心して競技に集中できる環境を守ることを最優先としております。何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」と発表。5日に開催されるビーチバレーボールエキシビションマッチ大阪SV. LEAGUE WOMENについても、同様の措置が取られるという。



（THE ANSWER編集部）