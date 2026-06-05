『デジモンアドベンチャー』G.E.M.シリーズの「グレイモン＆八神太一」が再登場
メガハウスは、『デジモンアドベンチャー』より「G.E.M.シリーズ デジモンアドベンチャー グレイモン＆八神太一【再販】」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月5日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「G.E.M.シリーズ デジモンアドベンチャー グレイモン＆八神太一【再販】」(17,600円)
「G.E.M.デジモン」シリーズで再販要望の高い「グレイモン＆太一」が再登場。
G.E.M.デジモンシリーズ最大級、全高約250mmの大迫力のグレイモンには超ド級のワクワクが詰まっており、色褪せないデジモンアドベンチャーを体感できるアイテムとなっている。
発売済のG.E.M.シリーズのフィギュアたちと並べて飾ることで、作品の世界観をより楽しむことが可能。太一と頼もしく進化したグレイモンをぜひこの機会に。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
2026年11月発送予定「G.E.M.シリーズ デジモンアドベンチャー グレイモン＆八神太一【再販】」(17,600円)
G.E.M.デジモンシリーズ最大級、全高約250mmの大迫力のグレイモンには超ド級のワクワクが詰まっており、色褪せないデジモンアドベンチャーを体感できるアイテムとなっている。
発売済のG.E.M.シリーズのフィギュアたちと並べて飾ることで、作品の世界観をより楽しむことが可能。太一と頼もしく進化したグレイモンをぜひこの機会に。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション