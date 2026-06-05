◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなる。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。

３日（同４日）の同戦では「１番・投手兼ＤＨ」で躍動。投げては６回２安打無失点で日本人単独トップの６勝目を挙げ、規定投球回にはわずかに１イニング届かなかったが、開幕１０登板を終えて防御率０・７４となった。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”となっている。打者としても３安打２四球で圧巻の５出塁。打率は開幕２戦目以降では初めて３割に乗り、３割１厘でリーグ９位（３日終了時点）に浮上した。６回以上無失点と５出塁を同じ試合で記録したのは史上４人目という快挙だった。

この日は試合開始の３時間７分前、現地午後３時３３分に球場クラブハウス入り。ロバーツ監督が「マメができていた」と話した右手中指には包帯などは特にしていなかったが、右腕には黒いスリーブをつけていた。すぐに半袖、短パンに着替えると球団広報らと笑顔であいさつ。自身のロッカーに座り、普段の試合前と比べてリラックスした様子だった。前日の試合後にはこの日の休養に向けて「基本的にはリカバリーというか、運動量はしっかり抑えて、後半の代打にまずは備えたい」と話していた。