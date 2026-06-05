『田鎖ブラザーズ』第8話 “真”岡田将生、上司“小池”岸谷五朗の疑惑と事件の真相に迫っていく
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第8話が5日の今夜放送される。
【写真】取材ノートを持ち去る小池（岸谷五朗）『田鎖ブラザーズ』第8話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第8話あらすじ
辛島金属工場と五十嵐組のつながりを追っていた津田（飯尾和樹）の取材ノートを復元した真と稔。しかし真たちが知りたかった新情報がひも解かれ始めようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）が突如真たちのもとを訪れ、ノートを持ち去ってしまう。
真は、そんな小池を銃の密造に関わっていたのではと問い詰め、事件の真相に迫っていく。そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮き彫りになっていく…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】取材ノートを持ち去る小池（岸谷五朗）『田鎖ブラザーズ』第8話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
辛島金属工場と五十嵐組のつながりを追っていた津田（飯尾和樹）の取材ノートを復元した真と稔。しかし真たちが知りたかった新情報がひも解かれ始めようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）が突如真たちのもとを訪れ、ノートを持ち去ってしまう。
真は、そんな小池を銃の密造に関わっていたのではと問い詰め、事件の真相に迫っていく。そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮き彫りになっていく…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。