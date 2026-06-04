元乃木坂46高山一実、ノースリワンピでユニバ満喫「肌の透明感すごい」「カチューシャ似合う」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の高山一実が6月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂人気メン「肌の透明感すごい」ノースリワンピでユニバ満喫
高山は、「2〜3年ぶりのユニバ！コナンの脱出ゲーム、今回も楽しかった！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の様子を投稿。白のノースリーブトップスに黒のキャミソールワンピースを合わせ、スヌーピーがついたカチューシャを身に着けており、ほっそりとした美しい腕が際立っている。また別のショットでは、メガネをかけた姿や、スヌーピーと触れ合う様子も公開している。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「肌の透明感すごい」「カチューシャ似合う」「楽しそうな笑顔に癒やされる」「メガネコーデもお洒落」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂人気メン「肌の透明感すごい」ノースリワンピでユニバ満喫
◆高山一実、ノースリワンピ姿のユニバ満喫ショット披露
高山は、「2〜3年ぶりのユニバ！コナンの脱出ゲーム、今回も楽しかった！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の様子を投稿。白のノースリーブトップスに黒のキャミソールワンピースを合わせ、スヌーピーがついたカチューシャを身に着けており、ほっそりとした美しい腕が際立っている。また別のショットでは、メガネをかけた姿や、スヌーピーと触れ合う様子も公開している。
◆高山一実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「肌の透明感すごい」「カチューシャ似合う」「楽しそうな笑顔に癒やされる」「メガネコーデもお洒落」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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