高山一実（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の高山一実が6月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】32歳元乃木坂人気メン「肌の透明感すごい」ノースリワンピでユニバ満喫

◆高山一実、ノースリワンピ姿のユニバ満喫ショット披露


高山は、「2〜3年ぶりのユニバ！コナンの脱出ゲーム、今回も楽しかった！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の様子を投稿。白のノースリーブトップスに黒のキャミソールワンピースを合わせ、スヌーピーがついたカチューシャを身に着けており、ほっそりとした美しい腕が際立っている。また別のショットでは、メガネをかけた姿や、スヌーピーと触れ合う様子も公開している。

◆高山一実の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「肌の透明感すごい」「カチューシャ似合う」「楽しそうな笑顔に癒やされる」「メガネコーデもお洒落」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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