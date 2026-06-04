マギー（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/04】モデルのマギーが6月3日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題となっている。

【写真】年商億超え社長兼モデル「ほぼ布ない」美背中ざっくりキャミドレス姿

◆マギー、大胆背中見せショット公開


マギーは、夕日とともに写るショットを投稿。写真では夕日を見つめる後ろ姿のマギーが写っており、キャミソールワンピースは腰のあたりまで背中が大胆に開いているスタイルで、美しい背中が際立っている。

◆マギーの投稿に反響


この投稿には「ほぼ布ない」「綺麗な景色」「夕日に照らされて美しさが増してる」「癒される光景ですね」「背中が美しい」「スタイル抜群」「絵になるショット」「セクシーすぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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