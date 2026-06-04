マギー、キャミワンピで大胆美背中公開「スタイル抜群」「セクシーすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】モデルのマギーが6月3日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】年商億超え社長兼モデル「ほぼ布ない」美背中ざっくりキャミドレス姿
マギーは、夕日とともに写るショットを投稿。写真では夕日を見つめる後ろ姿のマギーが写っており、キャミソールワンピースは腰のあたりまで背中が大胆に開いているスタイルで、美しい背中が際立っている。
この投稿には「ほぼ布ない」「綺麗な景色」「夕日に照らされて美しさが増してる」「癒される光景ですね」「背中が美しい」「スタイル抜群」「絵になるショット」「セクシーすぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】年商億超え社長兼モデル「ほぼ布ない」美背中ざっくりキャミドレス姿
◆マギー、大胆背中見せショット公開
マギーは、夕日とともに写るショットを投稿。写真では夕日を見つめる後ろ姿のマギーが写っており、キャミソールワンピースは腰のあたりまで背中が大胆に開いているスタイルで、美しい背中が際立っている。
◆マギーの投稿に反響
この投稿には「ほぼ布ない」「綺麗な景色」「夕日に照らされて美しさが増してる」「癒される光景ですね」「背中が美しい」「スタイル抜群」「絵になるショット」「セクシーすぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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