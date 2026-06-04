◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝４日、栗東トレセン

昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）には、ダミアン・レーン騎手が騎乗した。ＣＷコースでモカラマーズ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走。軽快な脚さばきで、４角で内から並びかけた。直線ではびっしり追われ、６ハロン８１秒９―１１秒５で併入。レーン騎手は「最後の反応を見て、しっかり調教するという指示。反応は良かったです」と手応えを示した。

今年は３月末のドバイ・ターフからの始動を予定していたが、情勢不安のため断念。４月末の香港のクイーンエリザベス２世Ｃに目標を切り替えたが、歩様検査で出走が認められない可能性があったため回避した。実戦からは遠ざかっているが、高柳大調教師は「絶好調時に比べると劣るように見えますが、これでガラッと変わると思います」とここからの上昇に期待する。

レーン騎手は「日本ダービー以降もずっと結果は見ていて、素晴らしい結果を残しています。ダービーのときと比べて、馬体は力強くなっている印象です」と成長を評価。６着だった競馬の祭典以来約１年ぶりのコンビで、グランプリ連覇を目指す。（水納 愛美）