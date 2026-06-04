4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数168、値下がり銘柄数385と、値下がりが優勢だった。



個別ではイオレ<2334>、ジーネクスト<4179>、ＣＩＮＣ<4378>がストップ高。Ｗｅｌｂｙ<4438>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、ＨＰＣシステムズ<6597>は一時ストップ高と値を飛ばした。ｃｏｌｙ<4175>、サクシード<9256>など7銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、ＢｅｅＸ<4270>、ヌーラボ<5033>、ＷＡＳＨハウス<6537>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、タイミー<215A>、博展<2173>など97銘柄が年初来安値を更新。キャスター<9331>、デジタルプラス<3691>、トラース・オン・プロダクト<6696>、モイ<5031>、パワーエックス<485A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース