フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）について語った。

熱狂的阪神ファンである有働は、この日も登場するやいなや、巨人ファンのナイツ・塙宣之らと野球トークに花を咲かせた。

塙は「やっぱり、インタビューされているから。松井秀喜の、“その言葉”を引き出したのも有働さんですもんね。どうなんですか、松井さんは。どんな感じでしたか？もう」と前のめりで質問。「僕は会ったことないんで」と続けた。

有働は「えー！意外だ」と驚きながらも、松井氏との関わりについては「何かあの、ニューヨークまで行ったので。何か気を許してくださって」と回顧。

「でも(日本に)“戻る”っておっしゃってましたからね。“いずれ日本に戻って来て監督をすることは”って言って(質問して)、“それはどの球団ですか？”で“それはもう巨人”っておっしゃっていたんですが」と振り返った。

さらに「一個、WBCもあるなと思って。JAPAN」と有働。「“長嶋さんとの約束だから”っていうことで言うと、どっちをお約束されたのかですが。どっちもあるなと思って」とも証言した。

「ただ、日本のプロ野球やるときは巨人だとおっしゃっていました」と繰り返した。

塙は「うわー、これを聞けたんだよ、本当に」とうらやましそうに語った。「ちょっとだから大変なことになっちゃって」と巨人の阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で逮捕され、辞任したことについて触れ、有働も「そうですねえ、何か」と応じた。

有働は昨年1月放送の、自身がメインキャスターを務めるテレビ朝日のニュース番組「有働Times」の特別企画で松井氏との対談。「巨人からもしオファーが来たらどうしますか」との質問に、松井氏は「自分の中では指導者という立場で、どこのユニホームを着るのが一番自然で、一番自分の情熱が燃えてくるかっていったら、おそらく巨人じゃないかと思いますよ、やっぱり。可能性としては、っていう気はしますけどね」と答えていた。