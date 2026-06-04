スパーズのディラン・ハーパーが16得点…ジノビリとロビンソンを抜いて球団新人記録を樹立

サンアントニオ・スパーズは、6月4日（現地時間3日）にホームのフロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第1戦で、ニューヨーク・ニックス相手に95－105で敗れた。

スパーズではビクター・ウェンバンヤマが26得点12リバウンド3ブロック、ステフォン・キャッスルが17得点8リバウンド、ジュリアン・シャンペニーが5本の3ポイントシュートを沈めて計16得点10リバウンドを記録。

ニックスとのシリーズ初戦。スパーズはチーム全体でフィールドゴール成功率36.0パーセント（32／89）、3ポイント成功率25.6パーセント（11／43）と苦戦するなか、ディラン・ハーパーが奮戦した。

7－12の5点ビハインドで迎えた第1クォーター残り7分28秒でコートへ送り込まれた20歳のルーキーガードは、残り4分13秒に落ち着いてフリースロー2本を決めると、そこからショートジャンパーとフリースロー1本を成功させて3ポイントプレー、ディアロン・フォックスのパスから3ポイントも成功。残り1分28秒にはドライブからフローターも決め切り、第1クォーターだけで一挙10得点を奪取。

プレー・バイ・プレーが導入された1998年以降、ルーキーがNBAファイナルの第1クォーターで奪った最多得点記録を樹立。ハーパーは試合全体でフィールドゴール成功率60.0パーセント（6／10）の計16得点に8リバウンド1アシスト1スティールと、上々のデビューを飾ったと言えるだろう。

また、NBAファイナルにおける1試合16得点は、2003年の第5戦で12得点を残したマヌ・ジノビリを超え、スパーズの新人としてフランチャイズ史上最多得点記録となった。

さらに、今年のプレーオフで合計251得点に到達したことで、1990年の“提督”ことデイビッド・ロビンソン（243得点）を抜き、スパーズのルーキーとして球団最多記録も塗り替えた。



Dylan Harper's 1st quarter:

10 PTS

3-3 FG

1-1 3PT

3-3 FT

+13 +/-

Led the Spurs on a 20-3 run.pic.twitter.com/BA10EdDaNw

- Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 4, 2026

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