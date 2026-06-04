海洋堂から「ミャクミャク」手のひらサイズのカプセルフィギュアがモノクロカラー追加で10月発売
【EXPO 2025 カプセルQミュージアム ミャクミャク カプセルフィギュア】 10月 発売予定 価格：1個400円
海洋堂は「EXPO 2025 カプセルQミュージアム ミャクミャク カプセルフィギュア」にモノクロカラーを追加したものを10月に発売する。価格は1個400円。
本製品は大阪・関西万博のマスコットキャラクター「ミャクミャク」の手のひらサイズのフィギュアを「ノーマルカラー」、「リバースカラー」およびそれぞれのモノクロカラー版の「たちすがた」、「ねころび」、「おすわり」ポーズを表現したフィギュア。
2024年10月に発売した製品にモノクロカラーを加えたもので、原型制作は水田帆南氏。丸みを帯びて可愛らしい造形で、コレクションしたくなる。
【新製品情報】#大阪・関西万博 公式キャラクター「#ミャクミャク」の手のひらサイズで可愛らしいカプセルフィギュアに、- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) June 4, 2026
モノクロカラーが追加されて再登場！
価格：1回400円（税込）全12種
2026年10月発売予定#EXPO2025 pic.twitter.com/ErZdL1Vm5w
(C)Expo 2025