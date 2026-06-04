【EXPO 2025 カプセルQミュージアム ミャクミャク カプセルフィギュア】 10月 発売予定 価格：1個400円

海洋堂は「EXPO 2025 カプセルQミュージアム ミャクミャク カプセルフィギュア」にモノクロカラーを追加したものを10月に発売する。価格は1個400円。

本製品は大阪・関西万博のマスコットキャラクター「ミャクミャク」の手のひらサイズのフィギュアを「ノーマルカラー」、「リバースカラー」およびそれぞれのモノクロカラー版の「たちすがた」、「ねころび」、「おすわり」ポーズを表現したフィギュア。

2024年10月に発売した製品にモノクロカラーを加えたもので、原型制作は水田帆南氏。丸みを帯びて可愛らしい造形で、コレクションしたくなる。

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