Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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東名高速道路の下り・磐田インターチェンジ付近で起きた横転事故に伴う磐田インターチェンジから遠州豊田パーキングエリア間の通行止めは、7時間半後の午後1時27分に解除されました。