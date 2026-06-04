ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【道路交通情報】東名高速･下り｢磐田IC～遠州豊田PA｣事故に伴… 【道路交通情報】東名高速･下り｢磐田IC～遠州豊田PA｣事故に伴う通行止め解除(4日･午後1時27分) 【道路交通情報】東名高速･下り｢磐田IC～遠州豊田PA｣事故に伴う通行止め解除(4日･午後1時27分) 2026年6月4日 13時46分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東名高速道路の下り・磐田インターチェンジ付近で起きた横転事故に伴う磐田インターチェンジから遠州豊田パーキングエリア間の通行止めは、7時間半後の午後1時27分に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 台風被害の伊豆急行 復旧には「1週間ほどかかる見込み」バスによる代行輸送も開始（静岡） 大道芸で楽しさと感動を！特別支援学校でパフォーマンス（静岡） 【好調】静岡空港搭乗率は8か月連続で月ごとの過去最高を更新…ソウル線が全体押し上げで 県｢夏休み期間に期待｣ 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 大船, 介護タクシー, 寺田屋, 在宅医療, グループウェア, 法要, 大学, 海, 墓