嵐の名曲を後輩ジュニアが続々カバー！青木滉平はピアノで「Five」＆北川拓実はアカペラで「感謝カンゲキ雨嵐」を披露「嵐への想いが伝わってくる」「海が似合う次世代スター」

【動画＆写真】嵐の名曲を青木滉平＆北川拓実がカバー／嵐の東京ドーム公演ジュニア舞台裏ショット

ジュニア公式TikTokで北川拓実と青木滉平が、それぞれ嵐のカバーを披露している。

■「後輩として最後のステージに一緒に立ち、大きな背中を見せていただけた事、人生の誇りです」（青木）

北川は「嵐さんに全ての感謝を込めて歌います」と添えて「感謝カンゲキ雨嵐」をカバー。手を前に組み、アカペラでサビを歌い出す。一言一句に感情を込めつつも笑みを浮かべながら歌う北川。

《君がいて》の歌詞では両手を“君”に差し出すように広げたり、歌いながらグッと手を握りしめたり、身振り手振りからも北川の想いが伝わってくる。柔らかく伸びやかな美声で、サビの最後まで見事に歌い切った。

コメント欄には「アカペラうますぎる」「綺麗な歌声が大好き」「一生懸命歌っている表情に涙」「嵐への尊敬とファンへの想いが伝わる」などといったファンの声が続々と到着。

また嵐のラストライブでバックについていた青木は「嵐さんは僕がアイドルになったきっかけでした。後輩として最後のステージに一緒に立ち、大きな背中を見せていただけた事、人生の誇りです。嵐さんが大好きです」と添えて「Five」のピアノカバーを披露。

広大な海辺に置かれたキーボードに、白シャツ姿で背筋を伸ばし立って向き合い、風に吹かれながら凛とした表情でメロディを奏でる青木。感情を込めるように目を伏せたり、まっすぐ前を見つめたりしながら、優しい演奏を披露していく。

中盤からはグッと強いタッチに切り替わり、ひとりで演奏しているとは思えないゴージャスな音色に。それでも凛とした表情を変えずに、最後まで嵐への想いを表現した青木だった。

こちらのコメント欄にも「ピアノの演奏でこんなに感動したのは初めて」「嵐への想いが伝わってくる」「指先まで綺麗」「こんな美しくてピアノもうまいなんて完璧」「海が似合う次世代スター」「バックで輝いてるのも見てたよ」などといったファンの声が続々と到着している。

■北川拓実「感謝カンゲキ雨嵐」

アカペラで感情たっぷりに披露。

■青木滉平「Five」

海辺での華麗なピアノ演奏に反響が殺到。

■『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』東京公演ジュニア舞台裏ショット

5月31日に開催された嵐の東京ドーム公演でバックを務めたジュニアが集結。