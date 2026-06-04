台風6号の影響により発生している、携帯電話各社の通信障害が一部エリアで復旧しつつある。KDDIでは6月4日11時29分ごろにすべての地域で復旧した。

各社の復旧した地域

NTTドコモの携帯電話サービスでは、沖縄県うるま市、愛媛県松山市、大洲市、兵庫県たつの市において通信サービスが復旧した。うるま市のサービス復旧にともない、一時的に提供されていた他社回線へのJAPANローミングの提供は順次終了する。

ソフトバンクの携帯電話サービスや固定向け通信サービスなどでは、徳島県海部郡美波町、愛媛県松山市、東温市、喜多郡内子町、高知県安芸市、安芸郡東洋町、高岡郡四万十町、幡多郡黒潮町、鹿児島県の鹿児島郡十島村、熊毛郡南種子町、大島郡の瀬戸内町、龍郷町、喜界町、沖縄県の名護市、国頭郡の国頭村、大宜味村、東村、島尻郡伊平屋村で復旧した。

楽天モバイルのサービスでも、鹿児島県大島郡の瀬戸内町、沖縄県国頭郡の国頭村において復旧が完了している。 KDDIについては6月4日11時29分ごろにすべての地域で復旧が完了した。

各社の影響が続く地域

事業者 復旧した地域 NTTドコモ 兵庫県たつの市、愛媛県松山市、大洲市、沖縄県うるま市 KDDI すべての地域 ソフトバンク 徳島県海部郡美波町、愛媛県松山市、東温市、喜多郡内子町、高知県安芸市、安芸郡東洋町、高岡郡四万十町、幡多郡黒潮町、鹿児島県鹿児島郡十島村、熊毛郡南種子町、大島郡瀬戸内町、龍郷町、喜界町、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、島尻郡伊平屋村 楽天モバイル 鹿児島県大島郡瀬戸内町、沖縄県国頭郡国頭村

ドコモでは、兵庫県洲本市、神戸市、三重県津市、静岡県湖西市の一部エリアで音声通話やデータ通信が利用しづらい状況が続いている。ソフトバンクにおける現在の影響エリアは、愛媛県上浮穴郡久万高原町と鹿児島県奄美市の一部となっている。

楽天モバイルでは、鹿児島県大島郡の徳之島町の一部で影響が出ている。各社は、緊急通報を含め通信サービスが利用できない場合の案内として、固定電話や公衆電話、他事業者の携帯電話、あるいは自宅などのWi-Fi環境を活用するようユーザーに向けて呼びかけている。

事業者 影響が続く地域 NTTドコモ 静岡県湖西市、三重県津市、兵庫県神戸市、洲本市 KDDI 全復旧 ソフトバンク 愛媛県上浮穴郡久万高原町、鹿児島県奄美市 楽天モバイル 鹿児島県大島郡徳之島町（パートナー回線含む）