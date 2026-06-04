ローソン、ふわもちひんや〜り。新食感の「冷やしクリームパン」を発売 - 記念キャンペーンで2万2,000円分のQUOカードプレゼント
ローソンは6月2日より、暑い季節におすすめの「冷やしクリームパン」2品を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)
「ふわ×もち」生地の中に2層のクリームがたっぷり入った「冷しクリームパン」は、ローソンが夏におすすめする冷んやりスイーツパン。
ふんわりカスタードホイップと、たまご感のあるカスタードクリームが入った「ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」と、ふんわりチョコホイップとチョコソースが2層になった「ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」の2種類がラインアップされている。価格はいずれも192円。
ローソン「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」(192円)
なお、ローソン公式Xでは、「冷やしクリームパン」の発売記念キャンペーンを4週連続で開催。抽選で毎週1名(計4名)に、2万2,000円分のQUOカードがプレゼントされる。開催期間は6月3日〜30日。
ローソン「冷やしクリームパンと宣言」キーワードキャンペーン
※沖縄県では発売されない。
ローソン「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)
「ふわ×もち」生地の中に2層のクリームがたっぷり入った「冷しクリームパン」は、ローソンが夏におすすめする冷んやりスイーツパン。
ふんわりカスタードホイップと、たまご感のあるカスタードクリームが入った「ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」と、ふんわりチョコホイップとチョコソースが2層になった「ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」の2種類がラインアップされている。価格はいずれも192円。
なお、ローソン公式Xでは、「冷やしクリームパン」の発売記念キャンペーンを4週連続で開催。抽選で毎週1名(計4名)に、2万2,000円分のQUOカードがプレゼントされる。開催期間は6月3日〜30日。
ローソン「冷やしクリームパンと宣言」キーワードキャンペーン
※沖縄県では発売されない。