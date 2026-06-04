GACKT、美肌を保つ食生活明かす「これは絶対にルールを破らない」
アーティストのGACKT（52）が4日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。美肌を保つための自身の食生活を明かした。
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動画ではテロップで「本人の経験をもとに語られるGACKT個人の見解です。医学的見解とは異なる場合があります。ご理解の上、お楽しみください」と前置きした上で、GACKTが自身の美を保つ秘けつについて話した。
GACKTは「世の中の僕の印象って“めちゃくちゃ神経質に食事に対して向き合っている”みたいに思っている人が多いと思うんだけど、そんなに神経質じゃないんですよ。ただ、決めていることがいくつかある」と切り出した。
「まず、1日1食。これは絶対にルールを破らない。1日2食を食べることはない。昼間に食べなきゃいけないことがあったら、パワーランチをしなきゃいけないとかあったりしたら、その時夜は食べない」と説明した。
「僕は今年53歳だけど、周りの53歳と比べて肌がめちゃくちゃ綺麗じゃん？“なんで？”“肌に金かけてる？”ってよく言われるんだけど、簡単に言うとみんなは3食を食べてるけど、僕は1食しか食べてないんだよ。つまり老化のスピードが3分の1なんだよ」という。
「僕は26歳からこの生活をしているから、27年間生きているスピードが1日3食の人に比べれば、僕は3分の1しか年を取っていない。大まかに言えば」と持論を展開。「26歳になってから空腹感がない」とも明かしていた。
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動画ではテロップで「本人の経験をもとに語られるGACKT個人の見解です。医学的見解とは異なる場合があります。ご理解の上、お楽しみください」と前置きした上で、GACKTが自身の美を保つ秘けつについて話した。
GACKTは「世の中の僕の印象って“めちゃくちゃ神経質に食事に対して向き合っている”みたいに思っている人が多いと思うんだけど、そんなに神経質じゃないんですよ。ただ、決めていることがいくつかある」と切り出した。
「僕は今年53歳だけど、周りの53歳と比べて肌がめちゃくちゃ綺麗じゃん？“なんで？”“肌に金かけてる？”ってよく言われるんだけど、簡単に言うとみんなは3食を食べてるけど、僕は1食しか食べてないんだよ。つまり老化のスピードが3分の1なんだよ」という。
「僕は26歳からこの生活をしているから、27年間生きているスピードが1日3食の人に比べれば、僕は3分の1しか年を取っていない。大まかに言えば」と持論を展開。「26歳になってから空腹感がない」とも明かしていた。