開催：2026.6.4

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 1 - 4 [マーリンズ]

MLBの試合が4日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマーリンズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレス、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。

2回表、6番 エステリー・ルイーズ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 WSH 0-1 MIA

3回裏、2番 ディラン・クルーズ 2球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラー 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 1-1 MIA

8回表、9番 ジョセフ・マック 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 WSH 1-3 MIA

9回表、3番 カイル・ストワーズ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでマーリンズ得点 WSH 1-4 MIA

試合は1対4でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで6勝0敗0S。負け投手はナショナルズのクレイトン・ビーターで、ここまで1勝1敗4S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、2勝3敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 05:26:08 更新