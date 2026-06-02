BABYMONSTER 新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアル公開！独自のクラシックオーラに視線が集中
BABYMONSTERが新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアルを公開。メンバーそれぞれの個性を濃密に表現した個人ティザーに続き、全員が一堂に会し、ついにチームシナジーを完成させた。
■ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーを活用
グループビジュアルは、ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーを活用したスタイリングに完璧に溶け込んだBABYMONSTERのオーラが印象的。全体的に柔らかくクラシックな感性が際立つ一方で、メンバーの深みのある眼差しから放たれる独特の自信に満ちた態度が、唯一無二の雰囲気を醸し出している。
前作の3rdミニアルバム『CHOOM』で見せたキッチュな姿とは異なるビジュアルに、世界のファンの関心は最高潮に達した。強烈で遠慮のないカリスマ性から、落ち着いた洗練されたギャップ魅力まで、自由自在に切り替えるコンセプトの消化力が垣間見え、彼女たちがどのような変身を見せるのか注目が集まっている。
BABYMONSTERのデジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」は、6月8日0時に発売される。
■リリース情報
2026.06.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」
■関連リンク
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https://yg-babymonster-official.jp/