BABYMONSTER 新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアル公開！独自のクラシックオーラに視線が集中

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアルを公開。メンバーそれぞれの個性を濃密に表現した個人ティザーに続き、全員が一堂に会し、ついにチームシナジーを完成させた。

■ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーを活用

グループビジュアルは、ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーを活用したスタイリングに完璧に溶け込んだBABYMONSTERのオーラが印象的。全体的に柔らかくクラシックな感性が際立つ一方で、メンバーの深みのある眼差しから放たれる独特の自信に満ちた態度が、唯一無二の雰囲気を醸し出している。

前作の3rdミニアルバム『CHOOM』で見せたキッチュな姿とは異なるビジュアルに、世界のファンの関心は最高潮に達した。強烈で遠慮のないカリスマ性から、落ち着いた洗練されたギャップ魅力まで、自由自在に切り替えるコンセプトの消化力が垣間見え、彼女たちがどのような変身を見せるのか注目が集まっている。

BABYMONSTERのデジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」は、6月8日0時に発売される。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/