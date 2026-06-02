台風6号、エンタメ界にも影響 杜このみや市川由紀乃のイベントが延期に
台風6号がエンタメ界にも影響を及ぼしている。3日に都内で行われる予定だった歌手の杜このみのイベントや、千葉で開催予定だった市川由紀乃のイベントが延期となることが発表された。
【写真】「若く見えますよ」地毛の伸び具合を公開した市川由紀乃
3日に東京・昭島モリタウンで行われる予定だった杜のニューシングル「告白」発売記念 予約キャンペーンライブは、台風の影響を鑑み、開催を延期することになったとサイトで発表した。
サイトでは「楽しみにしてくださっていた皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。
市川の公式サイトでは1日、「6月3日（水）14時より予定しておりましたユアエルム成田でのイベントは、台風による悪天候が予想されるため、お客様の安全を最優先に考え、延期とさせていただくこととなりました」と発表。「本イベントを楽しみにしていただいていたお客様には、深くお詫び申し上げます」とし「なお、代替日程につきましては現在調整中であり、決まり次第改めてご案内いたします。何卒ご理解とご容赦のほど、よろしくお願い申し上げます」と伝えている。
このほか、アイドルグループ・つばきファクトリーは、3日に都内で開催を予定していた『つばきファクトリー 14thシングル 発売記念 ＜ミニライブ＆お見送り会(6/3 池袋・サンシャインシティ 噴水広場)＞』の中止を公式サイトで発表した。
【写真】「若く見えますよ」地毛の伸び具合を公開した市川由紀乃
3日に東京・昭島モリタウンで行われる予定だった杜のニューシングル「告白」発売記念 予約キャンペーンライブは、台風の影響を鑑み、開催を延期することになったとサイトで発表した。
サイトでは「楽しみにしてくださっていた皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。
このほか、アイドルグループ・つばきファクトリーは、3日に都内で開催を予定していた『つばきファクトリー 14thシングル 発売記念 ＜ミニライブ＆お見送り会(6/3 池袋・サンシャインシティ 噴水広場)＞』の中止を公式サイトで発表した。