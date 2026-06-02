Sound Blaster AE-X

クリエイティブメディアは、ハイレゾ再生に対応したPCI-eサウンドカード「Sound Blaster AEシリーズ」の「Sound Blaster AE-X」を6月上旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は29,800円。

PCI-e Sound Blaster登場から20年目の節目に、「最上位のオーディオクオリティを追求したサウンドカード」として開発した。

直販サイトでは発売を記念し、10% OFFの「AE-X 10% OFF優待アップグレードキャンペーン」を実施。歴代のPCI-e Sound Blasterユーザー向けのもので、直販29,800円のところ、26,820円で購入できる。対象のPCI-e Sound Blasterは後述する。

ESS製SABRE DAC「ES9039Q2M」を搭載。最大384kHz/32bitのハイレゾ再生や、130dB SNR、THD+N 0.0001%の高音質性能を実現。ステレオ再生におけるオーディオ品質を追求し、「Sound Blaster内蔵サウンドカードとして最上位クラスの再生環境を提供する」という。

RCAライン出力やヘッドフォン出力、同軸デジタル出力、光デジタル入力、マイク入力などを装備。ヘッドフォン出力にはディスクリート・バイアンプを採用し、8～600Ωの幅広いヘッドフォンに対応。高インピーダンス・ヘッドフォンなど、様々な再生環境で安定した駆動力と高品位なサウンドを実現するとのこと。

オーディオコントロールアプリ「Creative Nexus」の新機能である10ポイント・パラメトリックEQが利用可能。任意の周波数ポイントごとにゲインやQ値を調整でき、より自由度の高いサウンドチューニングが可能。Auto EQ機能により、対応ヘッドフォン向けに最適化されたサウンドプロファイルも利用できる。

【Sound Blaster AE-X 10% OFF優待アップグレード 対象製品】 PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium シリーズ PCIe Sound Blaster Recon3D シリーズ PCIe Sound Blaster Z シリーズ Sound Blaster Audigy Rx Sound Blaster Audigy Fx Sound Blaster AE-5 シリーズ Sound Blaster AE-9 シリーズ Sound Blaster AE-7 Sound Blaster AE-5 Plus シリーズ Sound Blaster Z SE Sound Blaster Audigy Fx V2