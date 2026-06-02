RGBストライプ構造を採用した世界初の39型5K有機ELモニター「AW3926QW」

デル・テクノロジーズは、ゲーミングブランド「Alienware」の30周年を記念し、RGBストライプ構造を採用した世界初の39型5K有機ELモニター「AW3926QW」を、世界の一部地域で6月下旬より順次発売する。価格は未定。

RGBストライプのサブピクセル構造と、RGBタンデム発光技術を組み合わせた、世界初の39型5Kモニター。パネル解像度は5,120×2,160で、曲率は1500R。

赤・緑・青の独立した有機EL発光層を積み重ねることで、色の豊かさ、正確さ、鮮やかさを保ちながら、最大1,300nitsのピーク輝度を実現。明るい部屋においても、「有機ELがこれまで暗い環境で発揮してきたのと近しい性能を実現」できるという。

また、従来のRGBWではなく、新しいRGBストライプサブピクセル配列により、にじみやぼやけのない、シャープな文字表示が行なえるようになった。

リフレッシュレートを切り替える「デュアルモード」を搭載。

例えば、オープンワールドゲームをプレイする場合は、5K/165Hz表示でシネマティックな没入感を楽しんだり、競技性の高いタイトルをプレイする場合は、フルHD/330Hz表示でeスポーツレベルの応答性を高めることができる。

モード切り替えはオンスクリーンディスプレイから数秒で完了。再起動も必要しないという。

使用パターンを能動的に予測・安定化して、パネルの劣化を防ぐインテリジェントなピクセル管理技術を搭載。3年間の焼き付き保証も付帯する。

HDRはDolby Vision規格をサポート。VESAのDisplayHDR True Black 500認証のほか、NVIDIA G-SYNC、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSyncなどの各種同期技術にも対応している。

インターフェイスは、DisplayPort 2.1(UHBR20)、HDMI 2.1(eARC対応)、USB-C(90W給電対応)。KVMスイッチも搭載する。

RGBストライプ＆ペンタタンデムのQD-OLEDも

34型のQD-OLEDゲーミングモニター「AW3426DW」

Alienwareでは、34型のQD-OLEDゲーミングモニター「AW3426DW」も用意する。価格は未定。グローバルでの発売は7月以降。

新モデル「AW3426DW」では、サムスンディスプレイ製の新型パネル“QD-OLEDペンタタンデム”を搭載。このペンタタンデムは、有機EL発光層が4層から5層へと増加し、よりスマートなエネルギー分配を実現。輝度だけでなく、効率や寿命も向上させた。

具体的な輝度は、従来のQD-OLED(Qストライプ＆4層)に比べ、ピーク輝度で30%増(1,300nits)、全画面輝度においても20%増(300nits)を実現した。

また、新しい反射防止コーティング技術を採用。映り込みが30%低減され、明るい部屋でも深い黒が維持できるようになった。

HDRはDolby Vision規格をサポート。VESAのDisplayHDR True Black 500認証のほか、280Hzリフレッシュレート対応、0.03msの応答速度、NVIDIA G-SYNCとAMD FreeSync Premium Proなどをサポートしている。