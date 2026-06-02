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IT系OL YouTuberのネコさやが、「最新！モバイルWi-Fiルーター【月額料金安い＆速い】ランキングTOP6！」と題した動画を公開した。動画では、現役社内SEの視点から、2026年最新のおすすめモバイルWi-Fiルーターを独自のランキング形式で紹介している。



選定基準として、無制限で使い放題であることに加え、毎月の支払いの負担を減らす料金設定と通信速度に注目。「安くて速い！」を重視し、大手通信キャリアなど全6社を比較している。



第6位は月額5,788円の「au」、第5位は月額5,280円の「ソフトバンク」、そして第4位には月額8,448円の「ドコモ」がランクインした。ドコモは月額料金がやや高めであるものの、最大3.56Gbpsという高い通信速度が特徴となっている。大手キャリアのルーターは端末代金が27,000円から28,000円台であり、初期費用がかかる傾向にあることが示された。



上位陣を見ると、3位の「Y!mobile」は月額4,818円で、端末代が9,900円と比較的導入しやすい。続く2位の「Rakuten Mobile」は、月額3,278円という圧倒的な料金の安さと最大2.14Gbpsの速度を兼ね備えており、条件を満たせば楽天ポイントが還元されるなど、コストパフォーマンスの高さがうかがえる。



見事1位に輝いたのは「UQ WiMAX」。月額4,807円で最大3.56Gbpsという高い通信速度を誇りながら、端末代が実質無料になる点が大きく評価された。さらに、指定サイトからの申込みでキャッシュバックが受けられるなど、初期費用を抑えつつ高速通信を実現できる点がトップの決め手となっている。



モバイルWi-Fiルーター選びにおいて、毎月の支払額だけでなく、初期費用となる端末代や、キャンペーン特典を含めた実質的なコストを見極める重要性が示された。自身の利用環境に合わせて最適なルーターを見つけるための、具体的な指針となる内容である。