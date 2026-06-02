2日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比1100.84円（-1.64％）安の6万5833.49円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は277、値下がりは1259、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は107.81円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が105.09円、ファストリ <9983>が97.35円、信越化 <4063>が89円、ファナック <6954>が87.66円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を78.44円押し上げ。次いでキッコマン <2801>が12.91円、ソニーＧ <6758>が11.40円、コナミＧ <9766>が10.56円、三越伊勢丹 <3099>が7.37円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、その他製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、機械が並んだ。



株探ニュース