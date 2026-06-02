ファミリーマートは、ファミリーマート各店舗にて「巨大オールスター祭」を6月2日より開催する。

「巨大オールスター祭」は視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を販売する取り組みで「お値段そのまま45%増量作戦」など、ボリューム感のあるメニューが人気を集めていることを受けて行なわれる。「アイスコーヒーLL」や「大きなサンドイッチ トリプルエッグ」など各種スイーツを含む14種が販売される。

また要望の多かった「FAMIMA CAFE」のLLサイズは、今後も継続して購入可能な定番商品として販売が開始される。

商品ラインナップ

アイスコーヒーLL

発売日：6月2日

価格：370円

アイスカフェラテLL

発売日：6月2日

価格：370円

ブレンドLL

発売日：6月2日

価格：320円

カフェラテLL

発売日：6月2日

価格：320円

でか～いコーヒーゼリー

発売日：6月2日

価格：388円

でか～いカスタードエクレア

発売日：6月2日

価格：325円

でか～いイタリア栗のモンブランプリン

発売日：6月9日

価格：560円

大きなサンドイッチ トリプルエッグ

発売日：6月2日

価格：398円

大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス

発売日：6月2日

価格：430円

大きいフィナンシェ

発売日：6月2日

価格：238円

大きいクッキー

発売日：6月2日

価格：258円

たべる牧場ミルクLL

発売日：6月2日

価格：498円

クリスプうましお味 たっぷりサイズ170g

発売日：6月2日

価格：398円

ジャンボ焼きとり ねぎまタレ

発売日：6月2日

価格：258円