ファミリーマート、サンドイッチなどをたっぷりサイズで販売する「巨大オールスター祭」開催「たべる牧場ミルクLL」など各商品がサイズアップ
【ファミリーマート「巨大オールスター祭」】 実施期間：6月2日～
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月9日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
発売日：6月2日
ファミリーマートは、ファミリーマート各店舗にて「巨大オールスター祭」を6月2日より開催する。
「巨大オールスター祭」は視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を販売する取り組みで「お値段そのまま45%増量作戦」など、ボリューム感のあるメニューが人気を集めていることを受けて行なわれる。「アイスコーヒーLL」や「大きなサンドイッチ トリプルエッグ」など各種スイーツを含む14種が販売される。
また要望の多かった「FAMIMA CAFE」のLLサイズは、今後も継続して購入可能な定番商品として販売が開始される。
商品ラインナップ
アイスコーヒーLL
発売日：6月2日
価格：370円
アイスカフェラテLL
発売日：6月2日
価格：370円
ブレンドLL
発売日：6月2日
価格：320円
カフェラテLL
発売日：6月2日
価格：320円
でか～いコーヒーゼリー
発売日：6月2日
価格：388円
でか～いカスタードエクレア
発売日：6月2日
価格：325円
でか～いイタリア栗のモンブランプリン
発売日：6月9日
価格：560円
大きなサンドイッチ トリプルエッグ
発売日：6月2日
価格：398円
大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス
発売日：6月2日
価格：430円
大きいフィナンシェ
発売日：6月2日
価格：238円
大きいクッキー
発売日：6月2日
価格：258円
たべる牧場ミルクLL
発売日：6月2日
価格：498円
クリスプうましお味 たっぷりサイズ170g
発売日：6月2日
価格：398円
ジャンボ焼きとり ねぎまタレ
発売日：6月2日
価格：258円