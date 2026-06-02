台風６号はきょう２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。あす３日には、暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

【写真で見る】台風6号 今後の進路は？

西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部・奄美地方では、今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風6号の現在地 進路は

気象庁によりますと、台風第６号は、２日午前４時には奄美市の西南西約１００キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



台風は、進路を次第に東よりに変えながら、２日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には本州の南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

前線の影響で「猛烈な雨」「非常に激しい雨」

前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、奄美地方、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込みです。

発達した雨雲が中心から離れた北側や東側にあることから、台風の中心から離れていても雨が強まり、また、中心付近以外でも風が非常に強く吹くおそれがあります。

近畿で最大風速３０メートル予想

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４０メートル）

九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

沖縄地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ３０メートル（４０メートル）

近畿地方 ３０メートル（４０メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４０メートル）

九州南部・奄美地方 ２３メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ３０メートル（４０メートル）

九州南部・奄美で高さ９メートルの波予想

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

２日に予想される波の高さ

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 ８メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

東海地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 １０メートル うねりを伴う

近畿で３５０ミリの雨予想

奄美地方、西日本、東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ３５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２５０ミリ

九州南部・奄美地方 ３００ミリ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ２００ミリ

東北地方 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

トラックが横転するおそれも…猛烈な風の見込み



奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。奄美地方では２日は、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

沖縄地方では２日は、暴風、うねりを伴う高波に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。

東北の太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。