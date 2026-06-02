「更年期の始まり」はあとからしか分からない？ 産婦人科医が教える「閉経」の正しい定義とは【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

更年期は女性ホルモン（エストロゲン）の減少で起こる

閉経前後の６割の女性に起きる「更年期症状」

女性の人生の大半に強い影響を及ぼすホルモンとはなんなのか。その正体は、卵巣から分泌される「エストロゲン」と呼ばれる女性ホルモンです。

このエストロゲンは、10代で卵巣が成熟すると一気に分泌量が増えて月経がはじまります。そして、その後約40年間にわたって分泌され、女性の心身の健康を大きく左右するのです。40代後半で急激に分泌量が減少し、多くの場合、50歳前後で閉経を迎えます。また、閉経の前後の更年期には、エストロゲンの分泌量が激しくアップダウンしながら減少していきます。そのために起こるのが「更年期症状」と呼ばれる不調の数々です。

代表的なのは、異常な発汗やほてりが突然訪れる「ホットフラッシュ」。そのほかにも、動悸、手足の不調、不眠、イライラや不安感など、人によって症状は違います。こういった更年期症状を感じる人は全体の６割。その半数程度は、生活に支障が出るほど不調が重く、これを「更年期障害」と呼びます。

ちなみに、閉経の時期は個人差が大きく、「１年間月経がない」ことで確認します。最後の月経があった年齢を閉経年齢としています。閉経も、更年期の始まりも、いわばあとづけ。

50～54歳に閉経した場合、更年期のはじまりは逆算して45～49歳。あくまで閉経してみないと、更年期がいつはじまったかはわからないのです。

「閉経」の前後合わせて10年間が更年期

主な更年期の症状

ホットフラッシュ / 動悸 / イライラ / 不眠 / 不安感 / 手足の不調

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。