“普段はいい人”75歳男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕　発端はバス車内での「新聞の読み方」でトラブルか　東京・大田区

バス停付近の路上で、男性の顔を切りつけ、殺人未遂の現行犯で75歳の男が逮捕された。

近隣住民からは「いい人」との声も聞かれるが、ことの発端はバス内での「新聞の読み方」をめぐるトラブルだった可能性があるという。

事件直前にバス内でトラブルか

1日、50代の男性をナイフで殺害しようとした疑いで、東京・大田区に住む無職、石井富夫容疑者（75）が現行犯逮捕された。

石井容疑者の“素顔”とは――。

石井容疑者を知る近隣住民：

いつも朝になると一帯をきれいに掃除して、良い人ですよ。

（Q、トラブルなどは？）ないね。

近隣住民からは“普段はいい人”との声も聞かれる石井容疑者が、犯行に及んだとみられる理由…。

バスの車内で「新聞の読み方」をめぐってトラブルが起きていたという。

警視庁によると、事件直前、石井容疑者と50代の被害男性は同じバスに乗っていたが、2人の間に面識はなし。

車内は比較的すいていたが、被害男性の“新聞の読み方”をめぐって、2人の間で何らかの言い争いが発生したという。

そして、午前10時半頃、2人は同じバス停で下車。

すると、そのバス停のそばで石井容疑者が折りたたみナイフのようなもので被害男性の顔を切りつけたという。

「脅すつもりで」 なぜナイフを所持？など捜査

被害男性はバスの運転手と共に約50m離れた交番に被害を訴え出た。

50代の男性は左の頬に軽傷を負ったものの、命に別条はないという。

一方、石井容疑者は現場から逃走したが、約1時間後に700〜800メートル離れた住宅街で発見された。

凶器と見られる刃物を持っていて、現行犯逮捕されたが、抵抗する様子はなかったという。

調べに対し、「脅すつもりで切りつけた」と供述している。

警視庁は、石井容疑者がなぜナイフを所持していたのか、そして“新聞の読み方”をめぐるトラブルの詳細なども含め事件に至る詳しい経緯を調べている。

（「イット！」6月1日放送より）