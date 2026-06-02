織田信長が明智光秀に討たれた本能寺の変が起きた天正１０年（１５８２年）６月２日に、織田軍の司令官の羽柴（豊臣）秀吉が、敵対する毛利側の備中高松城（岡山市）を水攻めにした詳細を記した書状が、岩国徴古（ちょうこ）館（山口県岩国市）の寄贈資料から確認された。

毛利側の苦境がつづられ、歴史的事件当日の出来事を記録した一次資料として注目される。

書状は、毛利元就の次男・吉川元春が、重臣の今田経高（つねたか）宛てに戦況を知らせる内容。経高の子孫が２０２３、２４年度に寄贈した。東京大史料編纂（へんさん）所の村井祐樹准教授（日本中世史）が、原本として精査した。

備中高松城は、両軍が最重視する攻防の最前線。書状には、秀吉軍が川の水をせき止めるなどして、城を水で囲んだ状況が記された。元春は城の近くに陣を構えたものの、城内と連携が取れず、秀吉軍とのにらみ合いが続いた。「加勢も城内の士気を上げることにならず、日々心配している」「『安否の一戦』（決戦）を行うほかはない」などと経高に打ち明けている。

秀吉が本能寺の変を知ったのは翌日夜頃とされる。４日に毛利方と和睦の交渉を始め、城主の切腹を条件に成立させた。直後に驚異的な速さで畿内に戻り、光秀を倒した。

村井准教授は「備中高松城の水攻めに関するリアルタイムの史料はこれまで、秀吉側が発信するものばかりだった。毛利側の視点による詳細な史料は初と言え、和睦に応じざるをえない苦境が当事者から語られている点でも史料的価値は高い」としている。

本能寺の変を巡っては、「秀吉は、光秀が謀反を起こすことを知っていて、毛利と事前に密約を結んだ」との俗説があるが、密約説は否定されることになった。（若林圭輔）