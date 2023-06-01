IVE『LUCID DREAM』、アルバムランキング1位に初登場 通算3作目＆海外女性アーティスト今年度最高の初週売上を記録【オリコンランキング】
6人組グループ・IVEの最新アルバム『LUCID DREAM』が、2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。『Be Alright』（2025年8月11日付）以来、通算3作目の1位を獲得した。
【動画】IVE「LUCID DREAM」MV
海外女性アーティストによる1位獲得は、自身が2025年8月11日付に獲得して以来、10ヶ月ぶりで今年度初【※】となった。
初週売上は、ILLIT『MAMIHLAPINATAPAI』（2026年5月18日付）の3.6万枚を上回る12.0万枚で海外女性アーティスト今年度最高を記録【※】した。
【※】今年度は2025年12月22日付よりスタート。
本作には、タイトル曲「LUCID DREAM」、「どんな一歩も、App Storeと。」のキャンペーンソング「Fashion」、ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（テレビ東京系）の主題歌「JIGSAW」などが収録されている。
ワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を開催中。6月24日には東京ドーム公演が予定されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞
【動画】IVE「LUCID DREAM」MV
海外女性アーティストによる1位獲得は、自身が2025年8月11日付に獲得して以来、10ヶ月ぶりで今年度初【※】となった。
初週売上は、ILLIT『MAMIHLAPINATAPAI』（2026年5月18日付）の3.6万枚を上回る12.0万枚で海外女性アーティスト今年度最高を記録【※】した。
本作には、タイトル曲「LUCID DREAM」、「どんな一歩も、App Storeと。」のキャンペーンソング「Fashion」、ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（テレビ東京系）の主題歌「JIGSAW」などが収録されている。
ワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を開催中。6月24日には東京ドーム公演が予定されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞