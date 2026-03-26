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ガジェット界隈の闇。中国企業間の競争に個人SNSが知らずに巻き込まれる話

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

kirihara氏が自身のYouTubeチャンネルで「ガジェットリーク情報を発信していたYouTubeチャンネルの末路／今後の反省点について」を公開した。動画では、自身のガジェット比較動画で起きた不自然なアクセスやコメント急増の裏側を深掘りし、海外のステマ業者による印象操作の実態と今後のチャンネル運営方針について語っている。



背景として、Insta360やDJI Osmo Pocketなどのアクションカメラやジンバル市場の比較動画を公開したところ、アクセスが急増。しかし、アナリティクスを調べると、平均視聴時間がわずか5.1秒で、謎のURLを経由したアクセスが大量に発生していることが判明した。同時に、片方の製品を極端に持ち上げたり貶めたりする不自然なコメントも急増した。



kirihara氏が調査を進めると、これらのアクセスはトルコの「お小遣い稼ぎアプリ」を利用した有償のステマワーカーによるものだと発覚。中国のガジェット市場における激しい企業間競争が背景にあり、ライバル企業の評判を落とす「ブラックPR」を行うために「水軍」と呼ばれるネット工作員が動員されていると指摘した。さらに、中国企業の社内共有ツールからの定期的なアクセス履歴も示し、「マーケティング担当者が業務の一環として、ステマ業者の『成果』を社内会議用にチェックしているのではないか」と分析した。



一連の事態を受け、kirihara氏は視聴者に対し「極端な絶賛や批判コメントには騙されないで」と注意喚起。今後は、アクセス至上主義によるクリックベイト的な動画制作を反省し、純粋なガジェットの魅力に向き合う動画作りへ回帰することを宣言。スパムコメントの徹底的な排除や、リーク情報の取り扱いをやめるとし、健全なチャンネル運営への決意を表明して締めくくった。