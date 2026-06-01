　サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は31日、北中米W杯に臨むサウジアラビア代表メンバー26人を発表した。

　アジア最終予選で日本と同組のグループCに入ったサウジアラビアは、日本、オーストラリアに次いでグループ3位でプレーオフへ。イラク、インドネシアと同組となったプレーオフを首位で通過し、3大会連続7回目の本大会行きを決めた。

　しかし、3月の国際親善試合でエジプト、セルビアに2連敗を喫すると、4月にはエルベ・ルナール前監督を電撃解任。ヨルゴス・ドニス新監督を迎え、本大会を迎えることとなった。メンバーには過去2大会を経験するエースのサレム・アルドサリ(アルヒラル)や唯一の国外組となるDFサウド・アブドゥルハミド(RCランス)らが名を連ねている。

　本大会でグループHに入るサウジアラビアはウルグアイ、スペイン、カーボベルデと対戦する。

▽GK

モハメド・アルオワイス(アルウラー)

ナワフ・アルアキディ(アルナスル)

アーメド・アルカサル(アルカーディシーヤ)

▽DF

ジェハド・ティクリ(アルカディシア)

モハメド・アブ・アルシャマト(アルカディシア)

ハッサン・カデシュ(アルイテハド)

ハッサン・タムバクティ(アルヒラル)

アリ・ラジャミ(アルヒラル)

モテブ・アルハルビ(アルヒラル)

アリ・マジュラシ(アルアハリ)

アブドゥレラー・アルアムリ(アルナスル)

ナワフ・ブシャル(アル・ナスル)

サウド・アブドゥルハミド(RCランス)

▽MF

アラー・アルヘッジ(ネオム)

ジヤド・アルジョハニ(アルアハリ)

ハリド・アルガナム(アル・イテファク)

アイマン・ヤヒヤ(アルナスル)

アブドゥラー・アルハイバリ(アルナスル)

ムサブ・アルジュワイル(アルカディシア)

スルタン・マンダシュ(アルヒラル)

モハメド・カンノ(アルヒラル)

ナセル・アルドサリ(アルヒラル)

サレム・アルドサリ(アルヒラル)

▽FW

フィラス・アルブライカン(アルアハリ)

サレー・アルシェフリ(アルイテハド)

アブドゥラー・アルハムダン(アルナスル)