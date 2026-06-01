3大会連続出場のサウジアラビアがW杯メンバー発表!! エースのMFサレム・アルドサリらが名を連ねる
サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は31日、北中米W杯に臨むサウジアラビア代表メンバー26人を発表した。
アジア最終予選で日本と同組のグループCに入ったサウジアラビアは、日本、オーストラリアに次いでグループ3位でプレーオフへ。イラク、インドネシアと同組となったプレーオフを首位で通過し、3大会連続7回目の本大会行きを決めた。
しかし、3月の国際親善試合でエジプト、セルビアに2連敗を喫すると、4月にはエルベ・ルナール前監督を電撃解任。ヨルゴス・ドニス新監督を迎え、本大会を迎えることとなった。メンバーには過去2大会を経験するエースのサレム・アルドサリ(アルヒラル)や唯一の国外組となるDFサウド・アブドゥルハミド(RCランス)らが名を連ねている。
本大会でグループHに入るサウジアラビアはウルグアイ、スペイン、カーボベルデと対戦する。
▽GK
モハメド・アルオワイス(アルウラー)
ナワフ・アルアキディ(アルナスル)
アーメド・アルカサル(アルカーディシーヤ)
▽DF
ジェハド・ティクリ(アルカディシア)
モハメド・アブ・アルシャマト(アルカディシア)
ハッサン・カデシュ(アルイテハド)
ハッサン・タムバクティ(アルヒラル)
アリ・ラジャミ(アルヒラル)
モテブ・アルハルビ(アルヒラル)
アリ・マジュラシ(アルアハリ)
アブドゥレラー・アルアムリ(アルナスル)
ナワフ・ブシャル(アル・ナスル)
サウド・アブドゥルハミド(RCランス)
▽MF
アラー・アルヘッジ(ネオム)
ジヤド・アルジョハニ(アルアハリ)
ハリド・アルガナム(アル・イテファク)
アイマン・ヤヒヤ(アルナスル)
アブドゥラー・アルハイバリ(アルナスル)
ムサブ・アルジュワイル(アルカディシア)
スルタン・マンダシュ(アルヒラル)
モハメド・カンノ(アルヒラル)
ナセル・アルドサリ(アルヒラル)
サレム・アルドサリ(アルヒラル)
▽FW
フィラス・アルブライカン(アルアハリ)
サレー・アルシェフリ(アルイテハド)
アブドゥラー・アルハムダン(アルナスル)
アジア最終予選で日本と同組のグループCに入ったサウジアラビアは、日本、オーストラリアに次いでグループ3位でプレーオフへ。イラク、インドネシアと同組となったプレーオフを首位で通過し、3大会連続7回目の本大会行きを決めた。
しかし、3月の国際親善試合でエジプト、セルビアに2連敗を喫すると、4月にはエルベ・ルナール前監督を電撃解任。ヨルゴス・ドニス新監督を迎え、本大会を迎えることとなった。メンバーには過去2大会を経験するエースのサレム・アルドサリ(アルヒラル)や唯一の国外組となるDFサウド・アブドゥルハミド(RCランス)らが名を連ねている。
▽GK
モハメド・アルオワイス(アルウラー)
ナワフ・アルアキディ(アルナスル)
アーメド・アルカサル(アルカーディシーヤ)
▽DF
ジェハド・ティクリ(アルカディシア)
モハメド・アブ・アルシャマト(アルカディシア)
ハッサン・カデシュ(アルイテハド)
ハッサン・タムバクティ(アルヒラル)
アリ・ラジャミ(アルヒラル)
モテブ・アルハルビ(アルヒラル)
アリ・マジュラシ(アルアハリ)
アブドゥレラー・アルアムリ(アルナスル)
ナワフ・ブシャル(アル・ナスル)
サウド・アブドゥルハミド(RCランス)
▽MF
アラー・アルヘッジ(ネオム)
ジヤド・アルジョハニ(アルアハリ)
ハリド・アルガナム(アル・イテファク)
アイマン・ヤヒヤ(アルナスル)
アブドゥラー・アルハイバリ(アルナスル)
ムサブ・アルジュワイル(アルカディシア)
スルタン・マンダシュ(アルヒラル)
モハメド・カンノ(アルヒラル)
ナセル・アルドサリ(アルヒラル)
サレム・アルドサリ(アルヒラル)
▽FW
フィラス・アルブライカン(アルアハリ)
サレー・アルシェフリ(アルイテハド)
アブドゥラー・アルハムダン(アルナスル)