ポケカ30周年記念パック『30th CELEBRATION』9月16日発売 すべてキラで30種類のピカチュウ登場！収録カード公開
ポケモンカードゲームの30周年記念商品、拡張パック「30th CELEBRATION」（サーティース セレブレーション）が9月16日（水）に世界同時発売されることが決定した。30周年ならではの特別なカードがたくさん登場する。
【画像】絵柄違いのピカチュウ！最強技のミュウex 公開された新パックの収録カード
商品は、すべてのカードがキラカードとなっており、未知なる未来への希望を喚起する、色鮮やかなビジュアルが描かれたカード「FUR（フューチャリスティックレア）」が登場。ポケモンカードゲーム30周年の節目に発表されたFURのイラストは、グラフィックアーティストのYOSHIROTTEN氏が制作した。
ミュウexは、特性「きおくのらせん」により、自分のベンチポケモンが持つワザをすべて使用可能。ミュウツーexのワザ「フォトンバレット」は、相手の「ポケモンex」全員に、それぞれ50ダメージを与えることができる。
また、30周年を記念して、30種のイラストのピカチュウのキラカードが登場。30人のイラストレーターによる、個性的なピカチュウのイラストを楽しむことができ、拡張パック「30th CELEBRATION」1パックの中に、30種類のピカチュウのカードのいずれか1枚が、必ず封入されている。
また、ポケモンカードゲーム30年の歴史を象徴するカードが30枚、特別仕
様で登場。「ポケットモンスターカードゲーム」シリーズで登場したリザード
ンや、「ポケモンカードゲーム サン&ムーン」シリーズで登場したピカチュウ&ゼクロムGXなど、全部で30種類のカードが、特別仕様で登場する。特別仕様で再登場したカードは、いずれも現行のスタンダードレギュレーションでは使用できないが、元となったカードが使用できるレギュレーションでは、使うことができる。
今回発表されたカードはほかに、ラプラス、フワンテ、ルガルガン、ヒスイ ゾロア、エーフィ、ブラッキー、ニンフィアex、ゲッコウガexとなっている。
ポケモンカードは、1996年に発売された日本「国産」初の本格的なTCGで、ポケモンとサポートカードを好きなように組み合わせた60枚＝1デッキを握り、子どもはもちろん、大人も楽しめるカードゲームとして全国でイベントや大会が開かれている。2018年夏ごろから大ブームとなり、商品の売り切れが続出して話題となっている。
【画像】絵柄違いのピカチュウ！最強技のミュウex 公開された新パックの収録カード
商品は、すべてのカードがキラカードとなっており、未知なる未来への希望を喚起する、色鮮やかなビジュアルが描かれたカード「FUR（フューチャリスティックレア）」が登場。ポケモンカードゲーム30周年の節目に発表されたFURのイラストは、グラフィックアーティストのYOSHIROTTEN氏が制作した。
また、30周年を記念して、30種のイラストのピカチュウのキラカードが登場。30人のイラストレーターによる、個性的なピカチュウのイラストを楽しむことができ、拡張パック「30th CELEBRATION」1パックの中に、30種類のピカチュウのカードのいずれか1枚が、必ず封入されている。
また、ポケモンカードゲーム30年の歴史を象徴するカードが30枚、特別仕
様で登場。「ポケットモンスターカードゲーム」シリーズで登場したリザード
ンや、「ポケモンカードゲーム サン&ムーン」シリーズで登場したピカチュウ&ゼクロムGXなど、全部で30種類のカードが、特別仕様で登場する。特別仕様で再登場したカードは、いずれも現行のスタンダードレギュレーションでは使用できないが、元となったカードが使用できるレギュレーションでは、使うことができる。
今回発表されたカードはほかに、ラプラス、フワンテ、ルガルガン、ヒスイ ゾロア、エーフィ、ブラッキー、ニンフィアex、ゲッコウガexとなっている。
ポケモンカードは、1996年に発売された日本「国産」初の本格的なTCGで、ポケモンとサポートカードを好きなように組み合わせた60枚＝1デッキを握り、子どもはもちろん、大人も楽しめるカードゲームとして全国でイベントや大会が開かれている。2018年夏ごろから大ブームとなり、商品の売り切れが続出して話題となっている。