南米予選2位エクアドルがW杯メンバー発表!! パチョ、インカピエ、カイセドらを順当に選出
エクアドルサッカー連盟(FEF)は1日、北中米W杯に臨むエクアドル代表メンバー26人を発表した。
南米予選で過去最高となる2位となり、2大会連続5回目の出場を決めたエクアドル。メンバーには前回大会経験者のDFウィリアム・パチョ(パリSG)、ピエロ・インカピエ(アーセナル)、ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)、モイセス・カイセド(チェルシー)ら欧州ビッグクラブ所属選手が名を連ねた。
また、14年ブラジル大会にも出場し、同国最多得点記録保持者の36歳FWエネル・バレンシア(パチューカ)も選出されている。
本大会でグループEに入るエクアドルはコートジボワール、キュラソー、ドイツと対戦する。
▽GK
1 エルナン・ガリンデス(ウラカン)
12 モイセス・ラミレス(キフィシア)
22 ゴンサロ・バジェ(キト)
▽DF
2 フェリックス・トーレス(インテルナシオナル)
17 アンヘロ・プレシアード(アトレチコ・ミネイロ)
25 ジャクソン・ポロソ(ティフアナ)
4 ジョエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ)
6 ウィリアム・パチョ(パリSG)
7 ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)
3 ピエロ・インカピエ(アーセナル)
▽MF
5 ジョルディ・アルシバル(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
19 ゴンサロ・プラタ(フラメンゴ)
21 アラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ)
14 アラン・ミンダ(アトレチコ・ミネイロ)
10 ケンドリー・パエス(リバープレート)
15 ペドロ・ビテ(プーマスUNAM)
8 デニル・カスティージョ(ミッティラン)
24 ヤイマル・メディナ(ゲンク)
16 アンソニー・バレンシア(アントワープ)
20 ニルソン・アングロ(サンダーランド)
23 モイセス・カイセド(チェルシー)
▽FW
13 エネル・バレンシア(パチューカ)
9 ジョン・イェボアー(ベネツィア)
26 ジェレミー・アレバロ(シュツットガルト)
11 ケビン・ロドリゲス(サンジロワーズ)
18 ジョルディ・カイセド(ウラカン)
南米予選で過去最高となる2位となり、2大会連続5回目の出場を決めたエクアドル。メンバーには前回大会経験者のDFウィリアム・パチョ(パリSG)、ピエロ・インカピエ(アーセナル)、ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)、モイセス・カイセド(チェルシー)ら欧州ビッグクラブ所属選手が名を連ねた。
本大会でグループEに入るエクアドルはコートジボワール、キュラソー、ドイツと対戦する。
▽GK
1 エルナン・ガリンデス(ウラカン)
12 モイセス・ラミレス(キフィシア)
22 ゴンサロ・バジェ(キト)
▽DF
2 フェリックス・トーレス(インテルナシオナル)
17 アンヘロ・プレシアード(アトレチコ・ミネイロ)
25 ジャクソン・ポロソ(ティフアナ)
4 ジョエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ)
6 ウィリアム・パチョ(パリSG)
7 ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)
3 ピエロ・インカピエ(アーセナル)
▽MF
5 ジョルディ・アルシバル(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
19 ゴンサロ・プラタ(フラメンゴ)
21 アラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ)
14 アラン・ミンダ(アトレチコ・ミネイロ)
10 ケンドリー・パエス(リバープレート)
15 ペドロ・ビテ(プーマスUNAM)
8 デニル・カスティージョ(ミッティラン)
24 ヤイマル・メディナ(ゲンク)
16 アンソニー・バレンシア(アントワープ)
20 ニルソン・アングロ(サンダーランド)
23 モイセス・カイセド(チェルシー)
▽FW
13 エネル・バレンシア(パチューカ)
9 ジョン・イェボアー(ベネツィア)
26 ジェレミー・アレバロ(シュツットガルト)
11 ケビン・ロドリゲス(サンジロワーズ)
18 ジョルディ・カイセド(ウラカン)