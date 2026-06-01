　エクアドルサッカー連盟(FEF)は1日、北中米W杯に臨むエクアドル代表メンバー26人を発表した。

　南米予選で過去最高となる2位となり、2大会連続5回目の出場を決めたエクアドル。メンバーには前回大会経験者のDFウィリアム・パチョ(パリSG)、ピエロ・インカピエ(アーセナル)、ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)、モイセス・カイセド(チェルシー)ら欧州ビッグクラブ所属選手が名を連ねた。

　また、14年ブラジル大会にも出場し、同国最多得点記録保持者の36歳FWエネル・バレンシア(パチューカ)も選出されている。

　本大会でグループEに入るエクアドルはコートジボワール、キュラソー、ドイツと対戦する。

▽GK

1 エルナン・ガリンデス(ウラカン)

12 モイセス・ラミレス(キフィシア)

22 ゴンサロ・バジェ(キト)

▽DF

2 フェリックス・トーレス(インテルナシオナル)

17 アンヘロ・プレシアード(アトレチコ・ミネイロ)

25 ジャクソン・ポロソ(ティフアナ)

4 ジョエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ)

6 ウィリアム・パチョ(パリSG)

7 ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)

3 ピエロ・インカピエ(アーセナル)

▽MF

5 ジョルディ・アルシバル(インディペンディエンテ・デル・バジェ)

19 ゴンサロ・プラタ(フラメンゴ)

21 アラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ)

14 アラン・ミンダ(アトレチコ・ミネイロ)

10 ケンドリー・パエス(リバープレート)

15 ペドロ・ビテ(プーマスUNAM)

8 デニル・カスティージョ(ミッティラン)

24 ヤイマル・メディナ(ゲンク)

16 アンソニー・バレンシア(アントワープ)

20 ニルソン・アングロ(サンダーランド)

23 モイセス・カイセド(チェルシー)

▽FW

13 エネル・バレンシア(パチューカ)

9 ジョン・イェボアー(ベネツィア)

26 ジェレミー・アレバロ(シュツットガルト)

11 ケビン・ロドリゲス(サンジロワーズ)

18 ジョルディ・カイセド(ウラカン)