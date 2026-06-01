【エプソムＣ＝レース評価Ａ】従来は安田記念の翌週に行われていたが、昨年から１か月開催時期が早められた。今年初めて、ここをステップに春のマイル王決定戦に駒を進めてくる。それも１、２着馬がそろって有力馬として。新たな路線として確立されるか。

１８００メートルを３分割すると前半３５秒４、中盤が３６秒３、後半３３秒６の瞬発力勝負。逃げたストレイトトーカーの番手からサクラファレルが抜け出すところを中団の外のステレンボッシュがスパート。一度は先頭に立ったが、直後でマークしていたトロヴァトーレがさらに外から鼻差かわした。

トロヴァトーレが芝のマイル戦でドカ負けしたのは折り合いを欠いて１７着だった昨年の安田記念だけ。１８００メートルのスローで流れに乗って上々の末脚を繰り出せたことは大きな収穫だ。さらに強みは接戦に強いこと。重賞３勝を含めてオープン４勝の最大着差は３／４馬身。徹底先行不在の今年のメンバーなら緩い流れの切れ勝負での接戦が予想されるだけに、勝負強さに磨きがかかってきたのは強みになる。

ただ、鼻差２着のステレンボッシュも復活へのきっかけには十分すぎる内容。久々のマイル戦が起爆剤になれば、Ｇ１で華麗な復活もある。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

（１）トロヴァトーレ Ｇ

（２）ステレンボッシュ Ａ

【読売マイラーズＣ＝レース評価Ａ】古馬マイル重賞はハンデ戦が多いこともあるが、混戦ばかり。このレースも１４着まで０秒５差だった。２５年以降の１５鞍（牝馬限定を除く）で２着に１馬身を超える差をつけて勝ったのはジャンタルマンタル（２５年安田記念、マイルＣＳ）だけだ。

前後半４６秒６−４５秒１のスロー。先行有利の流れを生かしたアドマイヤズームが番手から抜け出した。Ｇ１馬の完全復活のカギは厳しい流れになった時にどうか。ペースが上がった時に魅力的なのは５着のオフトレイル。１列前にいた同枠の２着馬がスムーズにさばけたのに対し、こちらは直線で詰まりっぱなし。京都巧者だが、府中でも流れれば一撃可能だ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

（１）アドマイヤズーム Ａ

（２）ドラゴンブースト Ａ

（５）オフトレイル Ａ

（７）シックスペンス Ａ

（９）シャンパンカラー Ｂ

（１３）ウォーターリヒトＢ

（１８）ロングラン Ｃ

【京王杯スプリングＣ＝レース評価Ａ】ワールズエンドの１分１８秒９は、トウシンマカオがレコード（１分１８秒３）をマークした昨年のこのレースに次ぐ、東京・芝１４００メートルでは歴代で２番目に速い勝ち時計。逃げ切りは２０年のダノンスマッシュ以来だったが、稍重で行われた６年前が前半３５秒２の入りで上がりが３３秒１に対し、馬場の違いがあったにしても３４秒１の前半で上がりが３３秒４。スローで先行有利だったが、メンバー構成によって自在に運べる対応力は高く評価できる。

ただ、サトノアラジンが勝った１７年を最後にここをステップにした馬すべてが馬券対象外。７年間で１３頭と頭数そのものが減っており、Ｇ１に直結するかは微妙だ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

（１）ワールズエンド Ａ

（２）セフィロ Ａ

（５）シリウスコルト Ｂ