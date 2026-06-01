台湾・台北で始まったテクノロジー見本市「Computex 2026」のオープニング基調講演において、米クアルコムのクリスチアーノ・アモンCEOが登壇した。

アモンCEOは、2026年を「エージェントの年」と位置づけ、スマートフォンをはじめとするデバイスの役割が根本的に変わる未来や、それを支える次世代通信「6G」の重要性についてメッセージを発信した。

スマホ中心の時代から「AIエージェント」中心へ

アモンCEOは2025年の「Snapdragon Summit」や2026年春の「MWC26」など過去の講演においても、生成AIが新しいユーザーインターフェイスとなり、ユーザー体験の中心がスマートフォンからAIエージェントへと切り替わっていくというビジョンを語っていた。今回の講演ではそれが現実のものになりつつあるとし、あらためて2026年がエージェントの年になると宣言した。

これまであらゆるデバイスはスマートフォンのエコシステムの周囲に存在し、ユーザー自身がアプリなどを通じて直接操作してきた。

しかしこれからの時代、デジタル体験の中心は自律的に思考して行動するAIエージェントに置き換わる。スマートフォンやPC、スマートウォッチ、スマートグラスなどは、エージェントにアクセスするための無数のエンドポイントのひとつに変わる、とアモン氏は説く。

今日のデバイスの多くは人間が直接操作するように設計されており、常に文脈（コンテキスト）を維持しながら自律的にタスクを処理するエージェント向けには作られていない。そのため今後は、電力効率に優れたCPUによるタスクの調整（オーケストレーション）や、高密度なNPUおよびGPUの搭載など、ハードウェアとOSの両面でアーキテクチャの根本的な変更が求められると語った。

デバイスが持つ「2つの人格」と分散型AI

エンドポイント化したデバイスでは、UIや操作方法も大きく変わる。一例として、講演では「Samsung Galaxy S26 Ultra」でのAIエージェントが自律的に配車サービスの手配などができることが紹介された。これからのデバイスは、これまで通り人間が直接操作する人格と、エージェントが自律的に操作する人格という2つの人格を持つようになるという。

AIが自律的に動作し続けることで、AIの計算単位であるトークンの需要は爆発的に増加する。

アモン氏によれば、初期の会話型AIでは1回のやり取りで約1万トークンだったものが、マルチステップで自律稼働するエージェントAIではタスクあたり約100万トークンを消費するようになる。クアルコムの予測では、2030年には世界中で10秒間に約1兆2700億トークンが消費される規模に達するという。

この膨大な処理負荷をクラウドだけで賄うことは難しく、エッジ側とクラウド側で処理を最適に割り振る分散型AIが不可欠になる。

Webページを作成するタスクのデモでは、分散型AIを活用することで消費トークンを約30％削減し、コストを4分の1に抑えられることが示された。

アモン氏は「エッジで実行されるべきものはエッジが担うようになる」と語り、AIのワークロードも利用可能なすべてのコンピューティングリソースを自律的に活用するようになると強調した。

物理的AIによる現実世界の変革

AIエージェントの浸透はパーソナルデバイスにとどまらず、自動車やロボットといった物理的な世界へも広がっていく。

自動車においては、コックピット内でユーザーの体験をパーソナライズするエージェントと、カメラなどのセンサー群を活用して実際の運転操作を司る物理的AIという2つの知能の層が存在するようになる。

これらがひとつの統合システムとして機能することで、従来のソフトウェア定義車両はAI定義車両へと進化していくという。

また、ロボティクス分野においては、「即時実行」「行動とグラウンディング」「推論」という3つの階層構造を持つコンピューティングシステムが必要になると解説した。モバイル業界で培われた高度なセンサー統合技術や電力効率が、産業用ロボットやドローンの低価格化と普及を後押しするとした。

6Gは「AIのための最初の通信規格」

こうしたAI社会を支える基盤として、次世代通信規格である6Gの重要性も語られた。

アモン氏は、6Gを「AIの時代のために設計された最初のワイヤレス世代」と明確に定義。2026年3月のMWCでも同様に語っていたが、今回の講演では「接続性」「分散型コンピューティング」「センシング」という3つの柱について解説する。

接続性の向上により、スマートグラスなどが捉えた高解像度の映像をリアルタイムでクラウドへ送信できるようになり、ユーザー全員が「歩くカメラ」として機能するようになる。

コンピューティングの面では、通信ネットワーク自体が分散型のAIデータセンターとなり、無線基地局などでリアルタイムの推論処理が行われるようになるという。

「通信セクターにおける最大の変革」（アモン氏）となるセンシングでは、無数に飛び交う電波（RF信号）をレーダーのような物理的AI入力として活用する。

数億のデバイスからの信号をリアルタイムで三角測量することで、街を移動する車や歩行者、空中のドローンなどをリアルタイムで検知して都市全体の動的なデジタルツインを構築する。このネットワーク全体で得られた文脈が末端のデバイスで稼働するエージェントに提供されることで、より高度なサポートが可能になるという。

万能なAIはない、あらゆる場所に「最大の知能と効率」を

講演の締めくくりとして、アモン氏はこうした「AIがどこにでも存在する未来」こそが、クアルコムにとってエキサイティングな機会であると強調した。

エージェントが自律的に稼働する未来においては、あらゆる場所でAIコンピューティングの需要が生まれ、すべてのコンピューティングエンジンが不可欠な役割を担うようになるという。

その際、すべての処理を単一のデバイスやクラウドで賄う「ワンサイズ・フィッツ・オール（万能型）」のプラットフォームは存在しない。目的や用途が異なるそれぞれのデバイスに最適なAIプラットフォームを用意し、最も効率的な場所で自然にワークロードを処理させることが求められる。

スマートグラスやウェアラブルデバイスから、スマートフォン、PC、自動車、そしてデータセンターに至るまで、多種多様なデバイスに対して独自のエコシステムを展開するクアルコムだからこそ、この変化に対応できる――そう語るアモン氏は「重要なのは、あらゆる場所で最大限の知能と最大の効率を実現することだ」と述べ、AIエージェントの普及によって訪れる巨大なアップグレードサイクルに向けた強い自信をにじませた