“歌以外は無言”のNakamura Hak、初オンラインライブのアーカイヴ映像公開
Nakamura Hakが5月29日(金)の夜、東京/虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46Fにある『TOKYO NODE HALL』から、自身初となるオンラインライブを無料生配信。本日、そのアーカイヴ映像が公開された。
「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューすら受けない “歌以外は無言” というスタンスを貫くアーティストだけに、どのようなライブになるのか──。期待が高まる中で開催されたオンラインライブは、まるで “透明人間のような” 姿で歌う様子に驚きの声が寄せられた。
全国のラジオ局で続々オンエアされ、新人の登竜門的チャート『Billboard JAPAN Heatseekers Songs』で2週連続2位にランクインしている「白は夢」、現在放送中のアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」と「夜に浮かぶ」やドラマ「るなしい」のオープニングテーマ「善と悪」、生歌初披露曲を含む全6曲を、リリースされている音源と同様、自らが演奏するギター1本の伴奏で歌唱した。
終演後には、次の無料オンラインライブの開催も発表。「境界」と題され、6月13日(土) 24時から配信される。
なお、5月20日にCDのみでリリースされた1st E.P.「白は夢」の購入者は無料で入場できる全国ツアー＜Plugless（Out-store）Live Tour - 異端＞の開催も決定。9月から来年の1月にかけ、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松江、福岡、計11ヶ所で12公演を予定している。
◾️1st EP『白は夢』
2026年5月20日（水）リリース(CD ONLY)
購入：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001
CTCM-65136 / \1,650（税込）
※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）
▼収録内容
1.十七
2.白は夢
3.刃物と月
4.砂のお城
5.居無
6.善と悪 / テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ（BONUS TRACK）
7.善と悪 - Drama ver.（BONUS TRACK）
◾️＜Plugless（Out-store）Live Tour「異端」＞
2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE
2026年10月18日(日)【京都】音まかす
2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini
2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio
2026年11月8日(日)【新潟】WOODY
2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE
2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂
2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター
2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE
2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元
2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday
2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER
全公演 17:30 開場 / 18:00 開演
CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ
※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順
※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載
関連リンク
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