注目新人・Nakamura Hakの“無修正・無編集”の歌声を体感 初オンラインライブのアーカイブ公開
歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正・無編集”の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakの自身初となるオンラインライブの映像が公開された。
【動画】Nakamura Hakの“無修正・無編集”の歌声を体感 初オンラインライブのアーカイブ映像
Nakamura Hakは5月29日に、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの「TOKYO NODE HALL」から、自身初となるオンラインライブを無料生配信した。“音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて”という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューなども受けないスタンスを貫くアーティストだけに、ライブには大きな注目が集まった。
ライブでは、放送中のアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」やドラマ『るなしい』のオープニングテーマ「善と悪」、生歌初披露曲を含む全6曲を、リリースされている音源と同様に、自らが演奏するギター1本の伴奏で歌唱。同ライブの模様が、Nakamura HakのYouTubeチャンネルで楽しめる。
終演後には、次の無料オンラインライブの開催も発表されており、「境界」と題されたライブが14日午前0時から配信される。
5月20日にCDのみでリリースされた1st EP『白は夢』の購入者は無料で入場できる全国ツアー『Plugless（Out-store）Live Tour - 異端』の開催も決定。9月から来年1月にかけ、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松江、福岡、計11ヶ所で12公演が予定されている。
■『Plugless（Out-store）Live Tour「異端」』日程
9月13日（日） 東京・DY CUBE
10月18日（日） 京都・音まかす
10月25日（日） 愛知・RAD mini
11月1日（日） 北海道・Space Art Studio
11月8日（日） 新潟・WOODY
11月15日（日） 宮城・BARTAKE
11月29日（日） 大阪・雲州堂
12月13日（日） 岡山・表町シェルター
12月20日（日） 香川・RUFFHOUSE
2027年1月17日（日） 福岡・public space 四次元
2027年1月24日（日） 島根・MUSIC BAR Birthday
2027年1月31日（日） 東京・WAVER
【動画】Nakamura Hakの“無修正・無編集”の歌声を体感 初オンラインライブのアーカイブ映像
Nakamura Hakは5月29日に、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの「TOKYO NODE HALL」から、自身初となるオンラインライブを無料生配信した。“音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて”という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューなども受けないスタンスを貫くアーティストだけに、ライブには大きな注目が集まった。
終演後には、次の無料オンラインライブの開催も発表されており、「境界」と題されたライブが14日午前0時から配信される。
5月20日にCDのみでリリースされた1st EP『白は夢』の購入者は無料で入場できる全国ツアー『Plugless（Out-store）Live Tour - 異端』の開催も決定。9月から来年1月にかけ、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松江、福岡、計11ヶ所で12公演が予定されている。
■『Plugless（Out-store）Live Tour「異端」』日程
9月13日（日） 東京・DY CUBE
10月18日（日） 京都・音まかす
10月25日（日） 愛知・RAD mini
11月1日（日） 北海道・Space Art Studio
11月8日（日） 新潟・WOODY
11月15日（日） 宮城・BARTAKE
11月29日（日） 大阪・雲州堂
12月13日（日） 岡山・表町シェルター
12月20日（日） 香川・RUFFHOUSE
2027年1月17日（日） 福岡・public space 四次元
2027年1月24日（日） 島根・MUSIC BAR Birthday
2027年1月31日（日） 東京・WAVER