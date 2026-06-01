【明日まで】講談社の名作新書が499円均一！『世界史を変えた薬』『移動と階級』など今読むべき教養書5選
6月2日（火）23:59に終了を迎える「Amazonスマイルセール」では、講談社の対象書籍が「499円均一」という破格の安さで手に入る大注目フェアが同時開催されています。
世界史を変えた薬
今回はその膨大なラインナップの中から、歴史、科学、社会問題、そして哲学まで、私たちの「当たり前」をひっくり返す珠玉の新書5冊を厳選。SNSや書評で話題騒然の『移動と階級』や『世界史を変えた薬』などが、今ならすべてワンコイン以下で手に入ります。明日までの限定価格、知のアップデートを今すぐ始めましょう！
■移動と階級
価格：499円(55％OFF！)
移動と階級
この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。
日本人は移動しなくなったのか？
人生は移動距離で決まるのか？
なぜ「移動格差」が生まれているのか？
■世界史を変えた薬
価格：499円(46％OFF！)
世界史を変えた薬
筆者はかつて、医薬品企業の研究所で新薬の研究に携わり、医薬の可能性と危険性について考える日々を送ってきた。もしこの薬があの時代にあったら、あの薬があの人物を救っていなければ、と考えるのは、歴史の愛好者として必然であった。もしコロンブスがビタミンＣを知っていたなら、もし特殊アオカビの胞子が、ロンドンの病院のあるシャーレに飛び込んでいなかったら、間違いなく、現在の世界地図は大きく変わっていたはずだ。
■となりの陰謀論
価格：499円(50％OFF！)
となりの陰謀論
トランプは「闇の政府」と戦っている!?
オバマもバイデンもすでに処刑された!?
陰謀論はどこで生まれるのか。
そして、なぜ信じてしまうのか。
現代世界を蝕む病の正体を、気鋭のメディア研究者が明かす！
■睡眠の起源
価格：499円(50％OFF！)
睡眠の起源
私たちはなぜ眠り、起きるのか？
長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきた。
それは本当なのだろうか。
新発見！脳をもたない生物ヒドラも眠る――。
世界を驚かせた気鋭の研究者が睡眠と意識の謎に迫る
極上の科学ミステリー！
■哲学の世界 時間・運命・人生のパラドクス
価格：499円(58％OFF！)
哲学の世界 時間・運命・人生のパラドクス
人生に意味はあるのか？
私たちは自由なのか？
死は悪いことか？
運命は決まっているのか？
時間は流れているのか？
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。
世界史を変えた薬
今回はその膨大なラインナップの中から、歴史、科学、社会問題、そして哲学まで、私たちの「当たり前」をひっくり返す珠玉の新書5冊を厳選。SNSや書評で話題騒然の『移動と階級』や『世界史を変えた薬』などが、今ならすべてワンコイン以下で手に入ります。明日までの限定価格、知のアップデートを今すぐ始めましょう！
価格：499円(55％OFF！)
移動と階級
この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。
日本人は移動しなくなったのか？
人生は移動距離で決まるのか？
なぜ「移動格差」が生まれているのか？
■世界史を変えた薬
価格：499円(46％OFF！)
世界史を変えた薬
筆者はかつて、医薬品企業の研究所で新薬の研究に携わり、医薬の可能性と危険性について考える日々を送ってきた。もしこの薬があの時代にあったら、あの薬があの人物を救っていなければ、と考えるのは、歴史の愛好者として必然であった。もしコロンブスがビタミンＣを知っていたなら、もし特殊アオカビの胞子が、ロンドンの病院のあるシャーレに飛び込んでいなかったら、間違いなく、現在の世界地図は大きく変わっていたはずだ。
■となりの陰謀論
価格：499円(50％OFF！)
となりの陰謀論
トランプは「闇の政府」と戦っている!?
オバマもバイデンもすでに処刑された!?
陰謀論はどこで生まれるのか。
そして、なぜ信じてしまうのか。
現代世界を蝕む病の正体を、気鋭のメディア研究者が明かす！
■睡眠の起源
価格：499円(50％OFF！)
睡眠の起源
私たちはなぜ眠り、起きるのか？
長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきた。
それは本当なのだろうか。
新発見！脳をもたない生物ヒドラも眠る――。
世界を驚かせた気鋭の研究者が睡眠と意識の謎に迫る
極上の科学ミステリー！
■哲学の世界 時間・運命・人生のパラドクス
価格：499円(58％OFF！)
哲学の世界 時間・運命・人生のパラドクス
人生に意味はあるのか？
私たちは自由なのか？
死は悪いことか？
運命は決まっているのか？
時間は流れているのか？
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。