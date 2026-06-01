【講談社499円均一セール】明日まで！ 新書大賞にノミネートした作品など人気の作品もラインナップ！
現在開催中の「Amazonスマイルセール」に伴い、6月2日（火）23:59までの期間限定で、講談社の名作・話題作が一律499円となる驚異のセールが実施されています。
「書くこと」の哲学
今回は、世間のトレンドやビジネスのヒントが詰まった「新書大賞」ノミネート作品をはじめ、今まさに売れている人気作を厳選してご紹介します。文庫本1冊よりも安い499円なら、気になっていたジャンルにも気軽に挑戦できるはず。明日のセール終了までに、あなたの本棚（Kindle）を充実させる珠玉のラインナップをチェックしていきましょう！
■カウンセリングとは何か 変化するということ
価格：499円(68％OFF！)
カウンセリングとは何か 変化するということ
「新書大賞2026」大賞受賞！
人生の変わる場所──。
カウンセリングが、いま社会へとひらかれる。臨床心理学の歴史に打ち立てられた、新たな金字塔。
■物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために
価格：499円(53％OFF！)
物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために
物語はなぜ苦しいのか？「物語」が過剰に要求される現代社会で、「人生とはかくあるべきだ」という押しつけに抗う。
新進気鋭の美学者による「次世代の哲学」。
■「書くこと」の哲学 ことばの再履修
価格：499円(59％OFF！)
「書くこと」の哲学 ことばの再履修
読み終えると、なぜか「書ける自分」に変わっている！
37年間、書くことで生きてきた著者が明かす、技術よりも大事な思考と実践。
書くことは考えることーーあなたはなぜ「書けない」のか？
■科学的思考入門
価格：499円(59％OFF！)
科学的思考入門
「ふだん使いの科学」で、思考の土台を強くする！
自分の頭で考え、ファクトチェックするためにーー科学という営みの本質を楽しく学べる、最良の入門書。
■はじめての構造主義
価格：499円(50％OFF！)
はじめての構造主義
西欧文明中心の近代に終わりを告げ現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。レヴィ＝ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る！ （講談社現代新書）
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。
「書くこと」の哲学
今回は、世間のトレンドやビジネスのヒントが詰まった「新書大賞」ノミネート作品をはじめ、今まさに売れている人気作を厳選してご紹介します。文庫本1冊よりも安い499円なら、気になっていたジャンルにも気軽に挑戦できるはず。明日のセール終了までに、あなたの本棚（Kindle）を充実させる珠玉のラインナップをチェックしていきましょう！
価格：499円(68％OFF！)
カウンセリングとは何か 変化するということ
「新書大賞2026」大賞受賞！
人生の変わる場所──。
カウンセリングが、いま社会へとひらかれる。臨床心理学の歴史に打ち立てられた、新たな金字塔。
■物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために
価格：499円(53％OFF！)
物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために
物語はなぜ苦しいのか？「物語」が過剰に要求される現代社会で、「人生とはかくあるべきだ」という押しつけに抗う。
新進気鋭の美学者による「次世代の哲学」。
■「書くこと」の哲学 ことばの再履修
価格：499円(59％OFF！)
「書くこと」の哲学 ことばの再履修
読み終えると、なぜか「書ける自分」に変わっている！
37年間、書くことで生きてきた著者が明かす、技術よりも大事な思考と実践。
書くことは考えることーーあなたはなぜ「書けない」のか？
■科学的思考入門
価格：499円(59％OFF！)
科学的思考入門
「ふだん使いの科学」で、思考の土台を強くする！
自分の頭で考え、ファクトチェックするためにーー科学という営みの本質を楽しく学べる、最良の入門書。
■はじめての構造主義
価格：499円(50％OFF！)
はじめての構造主義
西欧文明中心の近代に終わりを告げ現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。レヴィ＝ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る！ （講談社現代新書）
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。